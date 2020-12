Christopher Nolan says why Dimple Kapadia was important for Tenet- हॉलीवुड फिल्मकार क्रिस्टोफर नोलन का कहना है कि वह भारत में आकर अपनी फिल्म ‘टेनेट’ को फिल्माने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वह एक ऐसे भारतीय किरदार को लेने के पक्ष में थे, जिसके माध्यम से भारत की एक झलक देखने को मिले और यही वजह है कि डिंपल कपाडिया उनकी इस हालिया फिल्म का एक अहम हिस्सा बनीं. अपनी फिल्म में भिन्न कलाकारों को शामिल किए जाने की बात पर नोलन ने बताया, “मैं हमेशा से ही जासूसी शैली के साथ जुड़ा रहा हूं और एक दर्शक के तौर पर इस शैली की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें आपको पूरी दुनिया की सैर करने को मिलता है, जिनमें ऐसी भी जगहें शामिल हैं, जहां आप आमतौर पर नहीं जाते हैं.” Also Read - साल 2020 : बिग बी, बिग बॉस और दिल बेचारा पर किए गए सबसे अधिक ट्वीट, यही नहीं...

उन्होंने आगे कहा, “इसे आप यर्थाथ तभी बना सकेंगे, जब आप अपनी परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को शामिल करेंगे. जैसे कि अगर मैं भारत आकर मुंबई की पृष्ठभूमि पर कोई फिल्म बनाता हूं, तो ऐसे में सिर्फ अमेरिकी कलाकारों को दिखाए जाने का कोई तुक नहीं बनता. मैं एक भारतीय किरदार को शामिल करना चाहता था इसलिए प्रिया के किरदार में डिंपल कपाडिया फिल्म का एक अहम हिस्सा बन गईं.” Also Read - AASHRAM PART 2: बाबा निराला के साथ इंटीमेट होते वक्त रो पड़ी थीं त्रिधा चौधरी, तहलका मचाने वाले एक्ट्रेस बोलीं- बेहोश करके...

नोलन ने यह भी बताया, “दर्शकों को एक अपने संग किसी सफर में ले जाना और दुनिया भर के लोगों से उन्हें मिलाना, यह काफी मजेदार है और ऐसा करना कहानी के लिए भी जरूरी होता है क्योंकि हम एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं, जो किसी खतरे के बारे में है. ऐसे में दुनिया का जितना अनुभव होगा, उतना ही आप दर्शकों को फिल्म के साथ जोड़ रख पाएंगे.”

इस फिल्म को भारत सहित अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क, एस्टोनिया, इटली और नॉर्वे में फिल्माया गया है. यह फिल्म भारत में 4 दिसंबर को रिलीज हुई है.