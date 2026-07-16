Christopher Nolan Films: The Odysse से पहले जरूर देखें क्रिस्टोफर नोलन की ये मास्टरपीस फिल्में

Christopher Nolan Films: क्रिस्टोफर नोलन की अब तक की सबसे बड़ी फ़िल्म, 'द ओडिसी', इस शुक्रवार को रिलीज़ हो रही है. ऐसे में एक नजर उनकी सबसे कमाल की फिल्मों पर

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Christopher Nolan Films: क्रिस्टोफर नोलन सिनेमाजगत में वो नाम है जिसका सिक्का हर जगह पर चलता है. बॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक हर कोई उनकी एक्टिंग का फैन है. अपनी हर फिल्म के साथ, नोलन ज़बरदस्त चर्चा छेड़ते हैं और ऐसे फ़ैन्स को भी आकर्षित करते हैं जो कभी-कभी हद से ज़्यादा दीवाने और तारीफ़ करने वाले हो जाते हैं. अपने 26 साल के करियर में महज 12 फिल्मों का डायरेक्शन किया है. इनमें से 8 बार उन्हें ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिला है. नोलन की आने वाली फ़िल्म ‘द ओडिसी’ को लेकर ज़बरदस्त उत्साह है और इसके रिलीज़ होने पर यह उत्साह चरम पर होगा, ऐसे में उनकी पिछली छह फ़िल्में ज़रूर देखनी चाहिए.

1. मेमेंटो (2000)

यह कहानी बदले की भावना पर आधारित है, जिसे जानबूझकर उलझाया गया है. यह एक ऐसे शख्स की कहानी है जो अपनी पत्नी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढने के लिए कुछ भी करता है. आमिर खान की ‘गजनी’ कथित तौर पर इस पर आधारित थी.

2. द डार्क नाइट (2008)

हीथ लेजर के जोकर के किरदार ने एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया है. 2008 की सुपर हीरो, अंग्रेजी भाषा की फिल्म हैं जिसमें क्रिस्टोफ़र नोलान ने निर्देशक-निर्माता एवं सह-लेखक काम किया है। डीसी काॅमिक्स के काल्पनिक नायक बैटमैन पर आधारित, नोलान द्वारा बैटमैन फिल्म सिरिज का यह दूसरी भाग है जो 2005 की बैटमैन बिगेन्स का सिक्विल है, जिसमें क्रिश्चियन बेल, माइकल कैन, हेथ लेजर, गैरी ऑल्डमैन, आराॅन एक्हार्ट, मैगी गिलेनहाल, और माॅर्गन फ्रीमैन अभिनय कर रहे हैं.

3. इंसेप्शन (2010)

इस फ़िल्म ने नोलन को दर्शकों को चुनौती देने वाले निर्देशक के तौर पर पहचान दिलाई. लियोनार्डो डिकैप्रियो ने सपनों पर आधारित इस जटिल कहानी में मुख्य भूमिका निभाई है. फ़िल्म की उलझी हुई बनावट और चौंकाने वाले अंत ने दर्शकों के बीच सालों तक बहस छेड़े रखी, जबकि ज़ीरो-ग्रेविटी में लड़ाई के दृश्यों ने लोगों के दिलों-दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी.

4. डनकर्क (2017)

डनकर्क (Dunkirk) उत्तरी फ्रांस का एक बंदरगाह शहर है, जो द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1940 में हुए ऐतिहासिक सैन्य बचाव अभियान (‘ऑपरेशन डायनमो’) के लिए जाना जाता है. जर्मन सेना द्वारा घिरे 3 लाख से अधिक फंसे हुए मित्र देशों के सैनिकों को यहाँ से समुद्र के रास्ते बचाया गया था. यह नोलन के फ़िल्मों के शौकीनों के लिए जाना, साथ ही यह इतिहास के एक पल को बहुत ही बारीकी और शिद्दत के साथ पेश करता है.

5. इंटरस्टेलर (2014)

इंटरस्टेलर (अंग्रेज़ी;Interstellar) वर्ष 2014 की एपिक विज्ञान-फंतासी आधारित फ़िल्म है जिसकी सहलेखन, सह-निर्माण, और निर्देशन क्रिस्टोफ़र नोलन ने किया है. फ़िल्म की कहानी अनुसार, अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल एक वर्महाॅल के जरीए सभी मानवों के नए घर की खोज हेतु इंटर र्स्टेलर यात्रा पर जाते हैं.

6. ओपेनहाइमर (2023)

अगर इसमें ‘एटॉमिक बम के जनक’ पर बनी फ़िल्म को जोड़ दें, तो यह प्रोजेक्ट तुरंत ही एक ज़बरदस्त विज़न और नैतिक उलझन की कहानी लगने लगता है. ‘ओपेनहाइमर’ ने कई अवॉर्ड जीतकर नोलन की ऑस्कर से जुड़ी खराब किस्मत को शानदार ढंग से बदला और सिलियन मर्फी को ‘बेस्ट एक्टर’ का अवॉर्ड दिलाया. धीरे-धीरे गंभीर होती ‘ओपेनहाइमर’ एक भारी और बेचैन कर देने वाला असर छोड़ती है, जो मन में गहराई तक उतर जाता है