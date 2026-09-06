जब बुर्का पहनकर थिएटर पहुंचे थे चंकी पांडे, 15 साल की उम्र में देखी थी जीनत अमान की 'A-Rated' फिल्म

Chunky Panday On Zeenat Aman Film: 'सत्यम शिवम सुंदरम' एक A-रेटेड फ़िल्म थी और चंकी को थिएटर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि वह कम उम्र के थे.

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Chunky Panday On Zeenat Aman Film: एक्टर चंकी पांडे ने अपनी टीनएज की एक मज़ेदार याद शेयर की, जिसमें उन्होंने मशहूर एक्ट्रेस ज़ीनत अमान को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बहुत कुछ किया था और उन्होंने बताया कि कैसे आखिरकार उन्होंने बुर्का पहनकर सिनेमा हॉल में एंट्री की और ज़ीनत अमान की 1978 की फ़िल्म ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ देखी. चंकी ने डांस रियलिटी शो ‘इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीज़न 5’ में यह किस्सा सुनाया, जिसमें ज़ीनत अमान स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल हुई थीं. आइए जानते हैं इसे लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था और क्या था ये मजेदार किस्सा.

बुर्का पहनकर देखी आपकी फिल्म- तंकी पांडे

अपनी किशोरावस्था और उन पर अभिनेता के प्रभाव को याद करते हुए, चंकी ने कहा कि वह केवल 15 वर्ष के थे जब उन्होंने बार-बार सत्यम शिवम सुंदरम देखने की कोशिश की, जो उस समय एक वयस्क-रेटेड फिल्म थी. इसपर बात करते हुए एक्टर ने कहा था ‘ज़ीनत जी, आपको पता है, मैं पहली बार लड़की भी आपकी वजह से बना, भगवान की कसम. आपकी जो फिल्म लगी थी सत्यम शिवम सुंदरम और वो एडल्ट पिक्चर थी तो मैं 15 साल का था, तो मैंने तीन-चार बार कोशिश की सिनेमा थिएटर में जाने के लिए, हमेशा मुझे बाहर फेंक दिया खरेत थे ऐसे में फिर आखिर में मैं बुर्का पहन के चला गया”.

टेरेंस लुईस को याद आया जीनत का फैशन

इस एपिसोड में कोरियोग्राफर और IBD जज टेरेंस लुईस, फ़ैशन पर ज़ीनत के असर को याद करते हुए भी दिखेंगे और उनके आइकॉनिक लुक के बारे में बात करते हुए, टेरेंस ने उनके पीले सनग्लासेस और उनके सहज स्टाइल को याद किया. इस पर बात करते हुए टेरेंस लुईस ने कहा कि ‘ज़ीनत जी, आपने जो पीले सनग्लासेस पहने थे, मैं उसे भूल नहीं सकता वह बहुत सिंपल लेकिन बहुत आकर्षक था और आप उसमें कमाल की लग रही थीं. मुझे लगता है कि पूरा फ़ैशन वापस उसी सुरक्षित दौर में आ गया है और वे बड़े सनग्लासेस, जिन्होंने आपको ऐसा स्टाइल दिया था.’ हालांकि, ज़ीनत ने बताया कि वह आकर्षक लुक उन्होंने खुद तैयार किया था वे कहती हैं, ‘मैं बस दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया से लौटी थी और क्या मैं कह सकती हूं कि, मैंने इसे खुद स्टाइल किया था.

काठमांडू में हुई थी सत्यम शिवम सुंदरम की शूटिंग

ज़ीनत ने काठमांडू में ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ की शूटिंग से जुड़ी यादों को भी ताज़ा किया और उन्होंने सेट पर मौजूद गंभीर माहौल और गाना शूट होने के दौरान जमा होने वाली स्थानीय लोगों की भारी भीड़ को याद किया. 1978 में रिलीज़ हुई फ़िल्म ‘सत्यम शिवम सुंदरम: लव सबलाइम’ का निर्देशन राज कपूर ने किया था और इसमें ज़ीनत अमान और शशि कपूर मुख्य भूमिकाओं में थे.