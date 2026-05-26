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Chunky Panday Support Ananya Panday Amid Brutally Trolling On Bharatanatyam Fusion In Chand Mera Dil

Bharatanatyam Fusion पर मचे बवाल के बीच बेटी अनन्या की ढाल बने Chunky Panday, बोले- गलत समझा गया

अनन्या पांडे को फिल्म 'चांद मेरा दिल' में भरतनाट्यम के फ्यूज़न परफॉर्मेंस को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है. अब एक्ट्रेस के बचाव में उतरे उनके पिता और अभिनेता चंकी पांडे ने कहा है कि इसे गलत समझा गया. ये पारंपरिक डांस नहीं बल्कि फ्यूज़न था.

chunky panday defends ananya panday on bharatanatyam fusion controversy

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ हाल ही में रिलीज़ हुई है. फिल्म की कहानी तो दर्शक पसंद कर रहे हैं लेकिन उनकी भरतनाट्यम फ्यूज़न परफॉर्मेंस को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ क्लासिकल डांस लवर्स और भरतनाट्यम कलाकारों ने इस फ्यूज़न एक्ट को ‘catastrophic’ तक बता दिया है. दरअसल, फिल्म के एक सीन में अनन्या पांडे नटराज की मूर्ती के आगे भरतनाट्यम करती हुई नजर आ रही हैं. जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. इस कंट्रोवर्सी के बीच में अब अनन्या पांडे के पिता और अभिनेता चंकी पांडे एक्ट्रेस के बचाव में उतरे हैं.

पारंपरिक भरतनाट्यम डांस नहीं था, फ्यूज़न था

चंकी पांडे ने कहा- ये प्योर (पारंपरिक) भरतनाट्यम डांस नहीं था, फ्यूज़न था. वैसे ही जैसे किसी कॉलेज के इवेंट में किया जाता है. लोग इसे पारंपरिक भरतनाट्यम समझकर अनन्या को जज करने लगे जबकि असल में इनका उद्देश्य एक क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट दिखाना था.

पारंपरिक डांस सीखने में 20 साल की कठिन ट्रेनिंग होती है

चंकी पांडे ने कहा कि आज के दौर में युवा कलाकार नए प्रयोग करना चाहते हैं, हर चीज को नेगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए. असल भरतनाट्यम एक साधना है. इसे सीखने में कम से कम 20 साल का वक्त लगता है. फिल्म में दिखाया गया डांस पारंपरिक कला और मॉडर्न डांस स्टाइल का एक फ्यूचरिस्टिक मिक्सर था. चंकी पांडे ने लोगों से अपील की, पहले फिल्म को देखें फिर अपनी राय बनाए.

क्यों हो रही है आलोचना?

22 मई को रिलीज़ हुई इस फिल्म में अनन्या पांडे चांदनी नाम की एक लड़की का किरदार निभा रही है, जिसकी मां भरतनाट्यम डांसर है लेकिन चांदनी अपनी कॉलेज में होने वाले एक इवेंट के लिए पारंपरिक भरतनाट्यम की जगह फ्यूज़न डांस चुनती है. वो नटराजन की मूर्ती के आगे डांस करती हैं. जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आता है तब लोग अनन्या पांडे को ट्रोल करने लगते हैं.

Bharatnatyam was founded in 200 BCE and ended with Ananya Pandey in 2026.

pic.twitter.com/EBPwykGddP — HasnaZarooriHai (@HasnaZaruriHai) May 24, 2026

यूजर्स का रिएक्शन

यूजर्स कहते हैं- कोई अनन्या पांडे जी को रोको, इससे पहले वो भरतनाट्यम को खराब कर दे. वहीं एक यूजर ने लिखा- Fusion का मतलब ट्रेडिशन खत्म करना नहीं होता, बल्कि उसे नए ऑडियंस तक पहुंचाना होता है. एक ने लिखा- वहीं दूसरी तरफ कुछ क्लासिकल डांस लवर अब भी अपने रुख पर कायम हैं, उनका मानना है कि भरतनाट्यम सिर्फ डांस नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है, जिसके साथ बहुत सावधानी बरतनी चाहिए.

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