From Mama Mia to Wala Wala 😅❤ My first Marathi Film🕺🥂 फुल ॲान मनोरंजनाच्या गावात गड्या चल आनंदीआनंद घेऊन टाक…चंकी पांडे येतोय मराठी चित्रपटात म्हणतोय 'विकून टाक' #VikunTaak#31stJan Produced By – Uttung Thakur Directed By – Sameer Patil Starring : Chunky Pandey, Radha Sagar, Shivraj Waichal, Rujuta Deshmukh, Samir Choughule Written by Siddheshwar Ekambe, Charudatt Bhagwat Cinemetographer – Suhas | Music – Amit Raj | Lyricst- Guru Thakur | choreographer – Rushali Chavan