Cinema Halls Open Again From February Know The Guideline: पूरे विश्व और भारत में कोविड 19 (Covid 19) की मार की वजह से कई महीनों तक सिनेमा हॉल समेत कई सारी चीजों पर पाबंदी थी, लेकिन एक बार फिर से सरकार ने सिनेमाघरों (Cinema Halls) में 100 प्रतिशत क्षमता की इजाजत दे दी है. वैसे तो सिनेमा हॉल काफी समय से खुले हुए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसे खोला गया था. हालांकि अब मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करते हुए सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों में लोगों के बैठने की क्षमता को पूर्ण रुप से बढ़ा दिया है.

मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अंतर्गत सभागार और आम क्षेत्रों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा. सिनेमाघरों (Cinema Halls) में प्रवेश करने वाले लोगों का मास्क (Mask) लगाना अनिवार्य होगा. सिनेमाहॉल(Cinema Halls) के प्रवेश करने वाले और बाहर निकालने वाले हर द्वार पर लोगों के लिए सैनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य है. सिनेमाघरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप (Arogya setu app) का होना अनिवार्य होगा.

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कल से यानी एक फरवरी से सभी कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सिनेमा हॉल 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं. हालांकि ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा और दो शो के बीच में थोड़ा समय रहेगा ताकि एकदम भीड़ ना हो.

Starting Feb 1, full occupancy will be allowed in cinema halls while following all COVID-related protocols. Online booking of tickets will be encouraged. Detailed guidelines have been released today: Union Minister of Information and Broadcasting, Prakash Javadekar

