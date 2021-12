Cinema Hall Closed In Delhi Due To Yellow Alert: दिल्ली में लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन (Omicron) के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस कहर को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने येलो अलर्ट (Yellow alert) जारी कर दिया है. इसके तहत दिल्ली में सिनेमाहॉल (Cinemahall), जिम्स से लेकर मल्टीप्लैक्स सब बंद रहेंगे. ऐसे में जाहिर सी बात है कि इसकी मार इंडस्ट्री पर पड़ेन वाली है. जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सिनेमाघरों में स्पाइटरमैन से लेकर पुष्पा और साथ ही 83 जैसी फिल्में चल रही हैं. लेकिन लगता है कि एक बार फिर से कोरोना की वजह से फिल्मों पर ब्रेक लगने वाला है. लिहाजा, एक बार फिर कोरोना ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुश्किल भरे हालात खड़े कर दिए हैं. वहीं बता दें कि अभी कतार में कई सारी फिल्में थी जो जल्द ही पर्दे पर आने वाली थी. इस लिस्ट में सबसे पहले शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म जर्सी (Jersy) और आलिया भट्ट की RRR थी. हालांकि कोरोना को देखते हुए दोनों ही फिल्मों की रिलीज फिलहाल के लिए टाल दी गई है. बता दें कि पिछले काफी समय से शाहिद कपूर इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं औऱ साथ ही RRR की टीम भी जमकर प्रमोशन में लगी हुई है, लेकिन कोरोना के आगे सब फेल हो गए हैं और लगता है कि एक बार फिर से बॉलीवुड पर कोरोना की जबरसद्त मार पड़े वाली है.Also Read - Delhi Yellow Alert: दिल्ली में बढ़ी सख्ती, आज से बंद हुए सिनेमा हॉल-स्पा-जिम-मल्टीप्लेक्स-बैंक्वेट हॉल-ऑडिटोरियम, जानें डिटेल्स

#Xclusiv… #BreakingNews… #Jersey POSTPONED… WON’T RELEASE ON 31 DEC… New date will be announced shortly… Industry talk that #Jersey will be Direct-to-OTT release is FALSE. pic.twitter.com/1MBwsSdWCC

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 28, 2021