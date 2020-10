Cinema Halls to reopen in delhi during corona pandemic from october 15- दिल्ली में सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत दे दी गई है लेकिन आम जनता 16 अक्टूबर से ही सिनेमाघरों में जाकर पिक्चर देख सकेगी. दिल्ली में कुल 50 सिनेमाघर हैं, जिसमें 130 स्क्रीन्स हैं. दिल्ली के सिनेमाघरों में गुरुवार को मॉक ड्रिल कराया गया, जहां स्टाफ के लोग किस तरह से ग्राहकों से डील करेंगे, वहीं नियमों का पालन कैसे कराना है, इसको लेकर तैयारियां की गई हैं. दिल्ली के वसंत कुंज पीवीआर में कोविड वॉरियर्स को ‘थप्पड़’ मूवी का स्पेशल शो दिखाया गया. Also Read - रुबीना दिलैक की मदहोश कर देने वाली बिकिनी तस्वीरें, आहिस्ता...आहिस्ता..चढ़ता है इश्क का ज़हर !!!

जिसमें डॉक्टर्स, कोरोना से ठीक हुए लोग, सुरक्षाकर्मी और अन्य कोविड वॉरियर शामिल हुए. राजकुमार मेहरोत्रा ने बताया, “हम अपना सिनेमाघर आम जनता के लिए शुक्रवार से खोलेंगे. वहीं दिल्ली में सभी सिनेमा घर शुक्रवार से ही खुलेंगे. दरअसल नॉर्मली पिक्चर शुक्रवार को रिलीज होती है. हमारे सॉफ्टवेयर भी उसी तरह से बने हुए हैं.” Also Read - 'लाल सिंह चड्ढा' की शूटिंग में रोड़ा नहीं बनीं करीना कपूर खान की प्रेग्नेंसी, आखिरकार....

“शुक्रवार को पहली पिक्चर 12 बजे लगाई जाएगी, वहीं अभी फिलहाल पुरानी पिक्चर ही लगेंगी क्योंकि 30 अक्टूबर से पहले कोई नई पिक्चर आने की जानकारी नहीं है. आज हम लोग मॉक ड्रिल कर रहें है, अपने स्टाफ के साथ वहीं ग्राहक आने पर कैसे व्यवस्था की जाए इसको लेकर भी तैयारियां की जा रहीं है.” Also Read - कंगना रनौत ने वीडियो शेयर कर लिखा- मार-मार कर चमड़ी उधेड़ दो

दिल्ली के मल्टीप्लेक्स की बात करें तो पीवीआर सिनेमा देशभर के 71 शहरों में हैं, जहां कुल 176 प्रॉपर्टी में 845 स्क्रीन्स मौजूद हैं. 10 राज्यों और 4 यूनियन टेरिटरी द्वारा अभी तक 487 स्क्रीन्स को खुलने की इजाजत दी गई है. वहीं दिल्ली में कुल पीवीआर सिनेमाज की 17 प्रॉपर्टीज में 68 स्क्रीन्स मौजूद हैं.

पीवीआर सिनेमा की तरफ से बताया गया कि, 16 अक्टूबर से इन सभी स्क्रीन्स पर मूवी लगाई जाएगी, आज रात से आम जनता पीवीआर सिनेमाज की वेबसाइट्स और अन्य ऑनलाइन माध्यम द्वारा टिकट बुक कर सकते हैं. 16 अक्टूबर से इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर ‘माई स्पाई’ मूवी लगाई जाएगी. वहीं बॉलीवुड मूवीज में तान्हाजी, शुभ मंगल सावधान, थप्पड़ आदि मूवी लगाई जाएंगी.

पीवीआर सिनेमाज के सीईओ गौतम दत्ता ने बताया, “हमारा पहला कदम जनता की सुरक्षा होगा, वहीं हम खुश हैं की ग्राहक तक हम फिर से पहुंच रहे हैं. हमने गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया है.”

दरअसल दिल्ली सिनेमा हॉल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी. सिनेमा संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में सिनेमा हॉल खोलने के लिए दिल्ली सरकार का धन्यवाद भी जताया था. वहीं सिनेमा हॉल संगठनों को सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानकों (एसओपी) का पालन करना होगा.

इस बैठक में पीवीआर, एम2के, मूवी टाइम, सिनेमा पॉलिस, आइनॉक्स, यूनिटी, पैसिफिक आदि थिएटर के कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे. उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आश्वस्त किया कि भारत सरकार के साथ-साथ दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और एसओपी का पूरी तरह से पालन किया जाएगा.

केंद्र और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों और संचालन प्रक्रिया के मानकों (एसओपी) का सिनेमा हॉल को कड़ाई से पालन करना होगा. सिनेमा हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत आवश्यक है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लगातार प्रयास के बाद 7 अक्टूबर को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने 15 अक्टूबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ राजधानी में सभी सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी. बता दें कि पूरे देश में आज से सिनेमा घरों को खोलने पर अमल कर शुरू किया गया.