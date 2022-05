Sidhu Moosewala Died: पंजाबी रैपर और सेलिब्रिटी सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala) की रविवार की शाम को हुई हत्या के बाद से मनोरंजन जगत में शोक का माहौल है. वहीं इस घटना को लेकर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है. हत्या से एक दिन पहले ही सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala Died) की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर जहां पंजाब की भगवंत मान सरकार विरोधियों के निशाने पर है वहीं, सिनेमा जगत के बड़े-बड़े दिग्गज सिंगर की मौत पर शोक व्यक्त कर रहे हैं. कॉमेडियन और टीवी स्टार कपिल शर्मा (Kapil Sharma), जो अमृतसर से हैं, ने इस घटना को बहुत चौंकाने वाला और बहुत दुखद कहा.Also Read - क्या आप ने देखा Laal Singh Chaddha का ट्रेलर? इस हॉलीवुड मूवी की डिट्टो कॉपी है फिल्म, देखें Video

कपिल शर्मा ने ट्वीट किया, "सतनाम श्री वाहेगुरु बहुत चौंकाने वाला और बहुत दुखद, एक महान कलाकार और एक अद्भुत इंसान, भगवान उनके परिवार को शक्ति दे." पूर्व 'बिग बॉस' प्रतियोगी शहनाज गिल ने लिखा : "किसे दा जवान दे या पुट एस दुनिया तो चला जावे, इस तो वड्डा दुख कोई नहीं हो सकता दुनिया ते. वाहेगुरुजी मेहर करे." उनके ट्वीट का मोटे तौर पर आशय है, "दुनिया में इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं है कि कोई अपने छोटे बच्चे को खो दे. भगवान, कृपया अपनी दया दिखाएं."

Satnam shri waheguru 🙏 very shocking n very sad, a great artist n a wonderful human being, may god give the strengths to his family 🙏 #sidhumoosewala pic.twitter.com/hfMDxxxBRt

