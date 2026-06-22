CM Vijay 52nd B'day: 'हीरो जैसा नहीं दिखता', सुनने पड़े थे ताने, 250 करोड़ फीस लेने वाले विजय कैसे बने 'थलपति'?

CM Vijay 52nd B'day: थलपति विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है, जो तमिलनाजु के नए मुख्यमंत्री और मशहूर अभिनेता हैं. लेकिन उनका यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था.

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CM Vijay 52nd Bday

CM Vijay 52nd B’day: साउथ के सुपरस्टार विजय को लोग थलपति के नाम से भी जानते हैं. ये कॉलीवुड के वो सुपरस्टार हैं जिन्हें हर उम्र के लोग पसंद करते हैं. विजय की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है. सबसे महंगे एक्टर्स में शुमार ये भी रजनीकांत और कमल हासन की तरह मशहूर हैं. टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विजय एक फिल्म के लिए 200-250 करोड़ फीस लेते हैं. लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब उन्हें ‘हीरो जैसा नहीं दिखता’ कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता था. लेकिन वजह से कभी हार नहीं मानी बल्कि हर रिजेक्शन को अपनी ताकत बनाया और खुद को तमिल सिनेमा का थलपति बना दिया. उनके जन्मदिन 22 जून पर जानते हैं उनके सफर की कहानी, जिसने एक साधारण से दिखने वाले लड़के को करोड़ों फैंस का चहेता बना दिया.

चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया

विजय का जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ था. वो एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर ही उन्हें सिनेमा की दुनिया में लाए. विजय ने 1992 में ‘नालैया थीरपु’ में लीड रोल करने से पहले 1984 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था. हालांकि उन्होंने एक नहीं बल्कि 6 फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया था. ये सारी फिल्में उनके पिता ने ही डायरेक्ट की थी. वक्त के साथ विजय के अभिनय के निखार आया और यही वजह है कि एक वक्त के बाद वो फैंस के चहेते सुपरस्टार बन गए.

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हीरो जैसा नहीं दिखता’ कहकर उड़ाया गया मजाक

जब विजय ने लीड एक्टर के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. उस दौर में तमिल सिनेमा में बड़े कद-काठी और डैशिंग पर्सनालिटी वाले सितारों के दबदबा था. ऐसे में विजय का नॉर्मल लुक किसी को पसंद नहीं आया. आलोचकों ने कहा कि उनमें हीरो जैसी कोई बात नहीं है. कुछ लोगों ने उनके डांसिंग स्टाइल, एक्टिंग पर भी सवाल उठाए.

फ्लॉप फिल्मों ने बढ़ाई मुश्किलें

विजय की एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही थीं. 1990 के दशक की शुरुआत में उनकी मूवीज़ वैसा परफॉर्म नहीं कर पाईं जैसी उम्मीद की जा रही थी. यही नहीं, स्टार किड होने के कारण भी उनसे लोगों को ज्यादा उम्मीद लगा रखी थी. लोगों आलोचकों का कहना था कि उन्हें जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं वो उनके पिताजी की वजह से मिल रही हैं. फिर विजय ने जमकर मेहनत की और सबको गलत साबित कर दिया.

‘पूवे उनक्कागा’ ने बदल दी किस्मत

विजय के करियर में असली मोड़ 1996 में आया. जब उनकी फिल्म विजय Poove Unakkaga रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई. इसके बाद विजय को लेकर दर्शकों की सोच बदल गई. इस फिल्म ने साबित कर दिया कि विजय सिर्फ एक स्टारकिड नहीं, बल्कि दमदार अभिनेता भी हैं. इस फिल्म के बाद फिर विजय ने कभी मुड़कर नहीं देखा.

सोशल वर्कर के तौर पर भी मशहूर

विजय को यूं ही थलपति नहीं कहा जाता, वो दिल से समाज सेवा करते हैं. उन्होंने ‘विजय मक्कल इयक्कम’ नाम से अपनी एक समाज-सेवा संस्था भी शुरू की, जो अब उनके ज़्यादातर समाज-सेवा के काम करती है. उनके फैंस भी हर साल रक्तदान शिविरों में हिस्सा लेते हैं.

केरल में सबसे मशहूर गैर-मलयाली एक्टर

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अल्लू अर्जुन के अलावा, विजय ही एकमात्र ऐसे गैर-मलयाली एक्टर हैं जिनकी केरल में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. उनकी सबसे बड़ी थ्रिलर फिल्म ‘थेरी’ केरल में इतनी बड़ी हिट रही कि उसने कई मलयालम फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया.

आखिर कैसे मिला ‘थलपति’ नाम?

विजय के फैंस उन्हें प्यार से ‘थलापति’ कहते हैं. तमिल लैंग्वेज में इसका अर्थ होता है ‘कमांडर’ या ‘नेता’. कॉलीवुड में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता और लीडरशिप क्वालिटी को देखते हुए उन्हें उपाधि दी गई. 1994 में उनके पिता और फिल्‍ममेकर एसए चंद्रशेखर ने उन्हें ‘इलाया थलपति’ के तौर पर पेश किया था जिसके बाद लोग उन्हें इसी नाम से जानने लगे.

भगवान जैसे पूजते हैं फैंस

फैंस के बीच में विजय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी फिल्म रिलीज़ होने पर उनके पोस्टरों को दूध से नहलाया जाता है. उनके बर्थडे पर रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

पैरेंट्स के खिलाफ किया था केस

विजय के पिता और निर्देशक एस.ए. चंद्रशेखर ने अभिनेता की सहमति के बिना एक राजनीतिक पार्टी को रजिस्टर किया था. इसमें अपनी पत्नी शोभा चंद्रशेखर को भी हिस्सेदार बनाया था. ये सब विजय की जानकारी के बिना किया गया था. विजय ने इस मामले में पूरे 11 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उनके माता-पिता भी शामिल थे.

सिनेमा से राजनीति तक

विजय ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि राजनीति में भी कदम रखा है. उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी Tamilaga Vettri Kazhagam की शुरुआत की. तमिलनाडु का सीएम बनने के बाद उनके काम की लगातार सराहना हो रही है.