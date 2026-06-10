CM Vijay ने दी भारथीराजा को श्रद्धांजलि, तमिल सिनेमा के दिग्गज को नम आंखों से याद कर रहे सितारे

तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित निर्देशकों में गिने जाने वाले भारथीराजा के निधन की खबर ने पूरे दक्षिण भारतीय सिनेमा को गमगीन कर दिया है. 84 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहने वाले इस दिग्गज फिल्मकार को राजनीतिक और फिल्मी जगत की हस्तियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई के नीलांगराई स्थित भारथीराजा आवास पहुंचकर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर सांत्वना भी दी.
मुख्यमंत्री विजय ने ‘एक्स’ पर भी एक भावुक पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, ”तमिल सिनेमा के महान निर्देशक भारतीराजा के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख और पीड़ा हुई है. भारतीराजा ने अपनी फिल्मों के जरिए ग्रामीण जीवन और संस्कृति को जिस सच्चाई और भावनात्मक गहराई के साथ प्रस्तुत किया, उसने उन्हें फिल्म जगत में एक अलग और विशेष स्थान दिलाया. उनकी फिल्में समाज और लोगों की वास्तविक जिंदगी को सामने लाने का माध्यम थीं.”
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இன்று (10.06.2026) உடல் நலக்குறைவால் காலமான இயக்குநர் இமயம் திரு. பாரதிராஜா அவர்களின் இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று அவரது உடலுக்கு மலர்மாலை வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார். pic.twitter.com/Nyzr0Z4c4H
— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) June 10, 2026
अपने पोस्ट में विजय ने आगे कहा, ”भारथी राजा को सिनेमा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए कई राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. उन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया था. उन्होंने कई पीढ़ियों के कलाकारों और तकनीशियनों को आगे बढ़ने का मौका दिया. उनके द्वारा खोजी गई प्रतिभाएं आज भी फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाए हुए हैं.”
विजय ने अपने पोस्ट में निर्देशक के परिवार, दोस्तों, फिल्म जगत से जुड़े लोगों और उनके लाखों प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.
मुख्यमंत्री ने आगे घोषणा की कि भारतीराजा की अंतिम यात्रा पूरे राजकीय सम्मान के साथ निकाली जाएगी.
भारथीराजा के निधन पर फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियों ने भी शोक व्यक्त किया. इस कड़ी में अभिनेत्री गौतमी तडिमल्ला ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ”भारतीराजा सही मायनों में भारतीय सिनेमा के दिग्गज थे. उन्होंने तमिल सिनेमा के एक पूरे दौर को अपनी कालजयी फिल्मों के जरिए परिभाषित किया. उनका जाना ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती. आने वाली कई पीढ़ियां उनके काम और उनकी विरासत से प्रेरणा लेती रहेंगी. भगवान उनकी आत्मा को शांति दें.”
अभिनेत्री रेवती ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ”अगर मैं आज अभिनेत्री के रूप में पहचानी जाती हूं, तो इसके पीछे भारतीराजा का बड़ा योगदान है. वह हमेशा यादों पर रहेंगे.”
अभिनेता शांतनु भाग्यराज ने भी अपने पोस्ट में लिखा, ”भारतीराजा वह शख्स थे जिन्होंने तमिल मिट्टी की खुशबू और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बड़े पर्दे पर अमर कर दिया. सिनेमा को नई सोच देने वाला यह महान व्यक्ति अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई राह आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी.”
संगीतकार और अभिनेता जी वी प्रकाश कुमार ने भी दुख व्यक्त करते हुए कहा, ”भारतीराजा उन लोगों में से थे जिन्होंने सिनेमा की दिशा बदल दी. उनके निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ. भारतीराजा केवल एक निर्देशक नहीं थे, बल्कि ऐसे मार्गदर्शक थे, जिन्होंने कई फिल्मकारों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी.”
(इनपुट एजेंसी)
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