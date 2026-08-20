'तुकाराम मुंडे जी, ध्यान दीजिए...' श्वेता तिवारी के डिलीवरी पैकेट से निकला कॉकरोच, जानें पूरा मामला

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी इन दिनों रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स 2’ में नजर आ रही हैं. इसी बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन इंस्टेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म से एनर्जी ड्रिंक मंगाई थी, लेकिन सामान के साथ उनके घर में कॉकरोच भी पहुच गया. श्वेता ने इसका वीडियो शेयर करते हुए फूड हाइजीन को लेकर सवाल उठाया है.
श्वेता तिवारी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनके घर के अंदर कॉकरोच दिखाई दे रहा है. एक्ट्रेस ने वीडियो में बताया कि उन्होंने ऑनलाइन एनर्जी ड्रिंक का ऑर्डर किया था. डिलीवरी मिलने के बाद उन्हें पता चला कि पैकेट के साथ कॉकरोच भी उनके घर में पहुंच गया. वीडियो में श्वेता कॉकरोच को कैमरे में दिखाते हुए मजाकिया अंदाज में अपनी परेशानी बताती नजर आती हैं. वह कहती हैं कि ड्रिंक के साथ कॉकरोच भी आया है और अब वह पूरे घर में घूम रहा है.
इस मामले को लेकर श्वेता तिवारी ने महाराष्ट्र के FDA (Food and Drug Administration) कमिश्नर और IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे को भी टैग किया. उन्होंने उनसे इस मामले पर ध्यान देने की अपील की. वीडियो में श्वेता मजाकिया अंदाज में पूछती हैं कि क्या उन्हें तुकाराम मुंडे को टैग करना चाहिए. एक्ट्रेस ने उनसे कहा कि उनके घर में कॉकरोच आ रहे हैं और वह इस मामले पर ध्यान दें. श्वेता के इस अंदाज ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया है. वीडियो में श्वेता ने मजाकिया अंदाज से कहा- कहां है तुकाराम मुंडे जी और उन्हें टैग भी किया. यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं और अपने सख्त प्रशासनिक रवैये के लिए जाने जाते हैं. फूड सेफ्टी और हाइजीन से जुड़े मामलों में उनकी सक्रियता के कारण श्वेता तिवारी ने भी अपने वीडियो में उनका ध्यान इस घटना की ओर खींचा.
वर्कफ्रंट की बात करें तो श्वेता तिवारी इन दिनों रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स 2’ का हिस्सा हैं. टीवी की दुनिया में वह ‘कसौटी जिंदगी की’ में प्रेरणा के किरदार से घर-घर में पहचान बना चुकी हैं. इसके अलावा वह ‘परवरिश’, ‘बेगूसराय’ और ‘मैं हूं अपराजिता’ जैसे शोज में भी नजर आ चुकी हैं. श्वेता ‘बिग बॉस 4’ की विजेता भी रह चुकी हैं और ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ में भी हिस्सा ले चुकी हैं.
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