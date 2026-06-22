Cocktail 2 BO Collection: शाहिद-कृति-रश्मिका की ‘कॉकटेल 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया गर्दा, जानें कितना हुआ कलेक्शन

Cocktail 2 BO Collection: कृति सेनन, रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर की फ़िल्म 'कॉकटेल 2' ने रविवार को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी-खासी कमाई की.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: June 22, 2026, 2:50 PM IST
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Cocktail 2 BO Collection

Cocktail 2 BO Collection: 19 जून को रिलीज़ हुई फिल्म Cocktail 2 ने रविवार 21 जून को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन की. इस फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन मुख्य भूमिका में हैं. ट्रेड वेबसाइट Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने तीसरे दिन दुनिया भर में कुल 76.25 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसमें भारत में 57 करोड़ और विदेशों में 19.25 करोड़ रुपये की कमाई शामिल है. भारत में इसका नेट कलेक्शन 47.50 करोड़ रुपये रहा.

शाहिद कपूर के करियर की बड़ी ओपनिंग्स में शामिल

Cocktail 2 ने शाहिद कपूर के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में जगह बना ली है. ट्रेड रिपोर्ट्स ये अनुसार ये उनकी टॉप ओपनर्स में शामिल हो चुकी है और ओपनिंग डे के मामले में भी कई फिल्मों को पीछे छोड़ चुकी है.

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‘मैं वापस आऊंगा’ से टक्कर

‘कॉकटेल 2’ की इम्तियाज़ अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ से टक्कर मिलने के बावजूद इस फिल्म ने अपनी जगह बनाई रखी. दिलजीत दोसांझ, शरवरी और वेदांग रैना स्टारर इस फ़िल्म ने अपने सेकेंड संडे यानी 10वें दिन 5.75 करोड़ रुपये की कमाई की. भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 24.25 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 40.75 करोड़ रुपये रहा. इसने दुनिया भर में 11.7 करोड़ रुपये की कमाई की है. फिल्म 12 जून को रिलीज़ हुई थी.

क्यों चल रही है फिल्म?

फिल्म में कई ऐसी खास बातें हैं जो लोगों को पसंद आ रही हैं. पहला इसकी स्टारकास्ट. शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की स्टार पावर लोगों को इम्प्रेस किया. यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए रोमांटिक ड्रामा एंगल भी एक मजबूत प्वाइंट रहा. रिलीज़ के दौरान किसी बड़ी हिंदी फिल्म से मुकाबला नहीं होना भी फिल्म के फेवर में रहा. म्यूजिक और सोशल मीडिया प्रमोशन ने भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में मदद की.

‘कॉकटेल 2’ की डिटेल

होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित फिल्म ‘कॉकटेल 2’ की कहानी कुणाल (शाहिद कपूर) और दीया (रश्मिका मंदाना) के इर्द-गिर्द घूमती है जो बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं. दोनों हर पल एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं. लेकिन साथ जिंदगी बिताने से डरते हैं. फिर दोनों छुट्टियां मनाने इटली के सिसिली में जाते हैं जहां उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उनकी दुनिया ही बदलकर रख देता है. यहां उनकी मुलाकात दीया की करीबी दोस्त एली (कृति सेनन) से होती है. एली अपना ट्रैवल प्लान छोड़कर उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मान जाती है. जल्द ही ये मुलाकात एक दोस्ती से ज्यादा इमोशनल रिश्ते में बदल जाती है. फिर आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी.

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Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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