Cocktail 2 Trailer: 'नया रिश्ता एक्साइटेड, प्यार फटी टी-शर्ट जैसा', इश्क, ड्रामा और धोखा Kriti-Shahid की जोड़ी पर फिदा हुए फैंस

Cocktail 2 Trailer: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर फिल्म कॉकटेल 2 का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है.

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Cocktail 2 Trailer complecated relationship

Cocktail 2 Trailer: बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्मों में से एक ‘कॉकटेल’ का दूसरे पार्ट का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है. निर्माता होमी अदजानिया ने इस फिल्म के जरिए लगभग एक दशक के बाद वापसी की है. वीडियो में शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना के कन्फयूज़िक रिश्ते की झलक दिखाई गई है.

कैसा है फिल्म का ट्रेलर?

ट्रेलर की शुरुआत शाहिद कपूर के वॉइसओवर से होती है. जिसमें आवाज़ सुनाई देती है. नए रिश्ते में बहुत एक्साइटमेंट होता है क्योंकि वो नया होता है. नए दोस्त मजेदार होते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमें मजेदार लगती हैं. वहीं पुराने दोस्तों की कहानियां सुनते-सुनते हम थक जाते हैं. वहीं प्यार फटी हुई टी-शर्ट की तरह है जिसे पहनकर सोने से चैन की नींद आती है. लेकिन जब प्यार दोस्ती में बदल जाता है तो इससे बाहर निकलने का एक ही उपाय है. इसी बीच शाहिद को टोकते हुए कृति कहती हैं-थ्रीसम?”

दोस्तों की मस्ती और मजाक

ट्रेलर में दोस्तों की मस्ती और मज़ाक दिखाया गया है. कहीं-कहीं डबल मीनिंग बातें कही गई हैं. गाने नए हैं, हालांकि कई जगह कॉकटेल से ‘तुम ही बंधू सखा तुम ही’ गाना भी लिया गया है. फिल्म के डायलॉग्स मजेदार हैं. जैसे एक जगह कृति कहती हैं कि सब अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं और एक्सपायरी डेट के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है. फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है.

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इससे पहले कॉकटेल में क्या था?

फिल्म कॉकटेल 2012 में रिलीज़ हुई थी. इसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी मुख्य भूमिका में थे. फिल्म की कहानी तीन दोस्तों पर आधारित है. दरअसल, सैफ (गौतम) दीपिका पादुकोण (वेरोनिका) के दोस्त होते हैं और डायना (मीरा) वेरोनिका की फ्रेंड होती है और इन दोनों के साथ कुछ दिन रहने आती है. लेकिन बाद में गौतम का झुकाव मीरा की तरफ बढ़ जाता है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है. जिसके बाद वेरोनिका और गौतम के रिश्ते में दरार आ जाती है. जब इस बात का मीरा को अहसास होता है तो वो घर छोड़कर चली जाती है. फिर वेरेनिका दोनों के प्यार को समझती है और उन्हें हमेशा के लिए मिलवा देती है.