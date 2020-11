Bharti Singh arrested by NCB after questioning: कॉमेडियन भारती सिंह के बाद उनके पति को भी पूछताछ के बाद एंटी ड्रग ब्यूरो ने शनिवार को गिरफ्तार (Bharti Singh arrested) कर लिया. इससे पहले दिन में NCB ने जानी-मानी कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) और उनके पति हर्ष लिंबाचिया (Harsh Limbachiyaa) के घर पर रेड डाली थी. छापेमारी के बाद NCB ने पूछताछ के लिए दोनों को हिरासत में लिया था. Also Read - छापेमारी के बाद कॉमेडियन Bharti Singh और उनके पति हर्ष को NCB ने हिरासत में लिया, यह है आरोप

NCB ने अपने बयान में कहा है कि कॉमेडियन भारती सिंह के प्रोडक्शन ऑफिस और घर पर छापा मारा और दोनों जगहों से 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया गया. एंटी ड्रग एजेंसी ने कहा कि भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया दोनों ने गांजे का सेवन स्वीकार किया है. जिसके बाद भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और हर्ष लिम्बाचिया की जांच चल रही थी. Also Read - कॉमेडियन Bharti Singh के घर पर छापेमारी के दौरान NCB को मिली यह संदिग्ध चीज...

कई घंटों की पूछताछ के बाद एनसीबी ने भारती सिंह के पति कॉमेडियन हर्ष लिम्बाचिया को भी गिरफ्तार कर लिया. Also Read - बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन: मशहूर कॉमेडियन भारती और उनके पति हर्ष के घर पर NCB की रेड, ड्रग्स लेने का आरोप

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार NCB को तलाशी के दौरान भारती सिंह के घर से गांजा समेत कुछ मादक पदार्थ भी बरामद किया. NCB ने बताया है कि एजेंसी द्वारा अंधेरी, लोखंडवाला और वर्सोवा क्षेत्र सहित तीन अलग-अलग स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं.

बता दें कि एनसीबी पिछले कुछ महीनों से बॉलीवुड-ड्रग्स माफिया के बीच चल रही सांठगांठ को उजागर करने में जुटी है. इसे सामने लाने के लिए एनसीबी पिछले तीन महीनों से कोशिश कर रही है. यह मामला अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुआ जब 14 जून को वे बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे.

सितंबर से अब तक, एनसीबी ने 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री और सुशांत के लिव-इन पार्टनर रिया चक्रवर्ती शामिल हैं, जो अब जमानत पर बाहर हैं. इसके अलावा उनके भाई शोविक, फिल्म उद्योग से संबंधित कई लोग, ड्रग फाइनेंसर, सप्लायर आदि शामिल हैं.