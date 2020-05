Kapil Sharma and Sunil Grover work together– कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनके दोस्त और कलाकार सुनील ग्रोवर के बीच सुलह हो गई है. ‘बॉलीवुड लाइफ’ की खबर के अनुसार दोनों दोस्त फिर से एक साथ काम करने को राजी हो गए हैं. यानी कि शो की ‘गुत्थी’ अपने जलवे बिखेरने को वापस तैयार है. कपिल और सुनील की जोड़ी लोगों को खूब हंसाती हैं. जब दोनों में अनबन की खबरें मीडिया में आई तो इससे इनके फैंस काफी दुखी हो गए थे. Also Read - Helen पर इस कदर फिदा थी आशा भोसले बोलीं- लड़का होता तो भाग कर....

यही नहीं, कपिल शर्मा (Kapil Sharma) और सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) के बीच हुई लड़ाई के बाद सुनील ग्रोवर ने शो को अलविदा कह दिया था. जिसके बाद वह कभी कपिल शर्मा के साथ वापस नजर नहीं आए. यहां तक की फैंस की रिक्वेस्ट के बाद भी उन्होंने कपिल शर्मा के साथ काम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से अभी तक ये दोनों कभी साथ नज़र नहीं आए.

पिछले दिनों पहले ही दोनों का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें दोनों ही कलाकार साथ में मस्ती करते नजर आ रहे थे. दोनों का यह वीडियो देखकर सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के फैंस काफी खुश भी हुए होंगे. ऑस्ट्रेलिया में दोनों के बीच हुई लड़ाई पर कपिल ने सफाई देते हुए कहा कि मीडिया में आई सभी खबरें झूठी हैं. मैंने सुनील को जूता फेंक कर नहीं मारा था. ना ही सुनील ने मुझपर ऐसे आरोप लगाए ना ही मैंने ऐसा किया था. कपिल ने कहा कि उस वक्त मेरे खिलाफ मीडिया में लिखे जा रहे निगेटिव बातों में मैं डिप्रेशन में चला गया था.