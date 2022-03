The Kapil Sharma Show: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) के प्रमोशन के लिए फिल्म के कलाकारों को ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) न बुलाने को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था. अब कपिल शर्मा के फैंस के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है. उनका ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show Off Air) एक बार फिर बंद होने वाला है. जी हां, लोगों को अपनी कॉमेडी से हंसाने वाले कपिल शर्मा अब टीवी से कुछ दिनों के लिए गायब होने वाले हैं.Also Read - RRR में राम चरण और Jr NTR ने निभाया है इन असल जिंदगी के हीरोज का रोल, देश के लिए कुर्बान कर दी थी अपनी जान

कपिल शर्मा के शो में हर सप्ताह बॉलीवुड के दिग्गज सितारे अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब ‘द कपिल शर्मा शो’ के फिर से ऑफ एयर होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं. बीते दिनों कपिल शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर शेयर कर फैंस को अपने अमेरिका-कनाडा टूर (The Kapil Sharma Show US-Canada Tour) की जानकारी दी. पोस्ट के साथ कैप्शन में कपिल शर्मा ने लिखा, यूएस-कनाडा टूर 2022 की घोषणा करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी. बता दें कि कपिल शर्मा का ये टूर 11 जून से शुरू होकर 3 जुलाई, 2022 तक चलेगा. Also Read - कयामत है अनुपमा की बहू किंजल का हुस्न, होठों के नीचे का तिल जैसे दरबान बिठा रखा है

View this post on Instagram A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)

Also Read - अभिषेक- ऐश्वर्या की बेटी आराध्या बच्चन की स्कूल की अनदेखी तस्वीर हुई वायरल, फैंस बोले- 'Sincere Student'

कपिल शर्मा के इस पोस्ट पर फैंस ने उन्हें टूर के लिए शुभकानाएं दी हैं. इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका ‘द कपिल शर्मा शो’ कुछ दिनों के लिए ऑफ एयर हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टूर खत्म करने के बाद कपिल शर्मा जल्द ही टीवी पर शो के नए सीजन के साथ वापसी करेंगे.