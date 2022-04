Grammy Awards 2022 Comedian Nate Bargatze Wear Helmet : ऑस्कर अवार्ड (Grammy Awards 2022) के बाद रविवार दोपहर लास वेगास में ग्रैमी के प्रीमियर समारोह का आयोजन किया गया. इसमें दुनियाभर के म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गजों को पुरस्कार दिए गए. इस बीच सेरेमनी में प्रजेंटर नैट बरगत्जे (Nate Bargatze) ने कुछ ऐसा किया जिसें देख हर किसी की हंसी छूट पड़ी. प्रजेंटर और कॉमेडियन नैट बरगत्जे मंच पर हेलमेट (Nate Bargatze Wear Helmet) पहनकर कर आए थे, इस तरह उन्होंने ऑस्कर में विल स्मिथ के थप्पड़ का मजाक उड़ाया. वेबकास्ट की मेजबानी कर रहे लेवर बर्टन (LeVar Burton) ने कहा, ‘अब, मैं आप सभी को चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारा अगला प्रस्तुतकर्ता एक हास्य अभिनेता है, आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे है ना.’Also Read - FMGE June 2022: रजि‍स्‍ट्रेशन की आज आखिरी तारीख, ऐसे करें ऑनलाइन अप्‍लाई

बर्टन ने एक कॉमिक के रूप में बरगत्जे को पेश किया और कहा कि तो मुझे हर किसी को सावधान करने की जरूरत है, अपनी सीटों पर रहें और अपने हाथों को काबू में रखें. ठीक है. एक सप्ताह पहले ऑस्कर में विल स्मिथ द्वारा क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने का संदर्भ देते हुए, बरगत्जे ने कहा कि हास्य कलाकारों को अब मजाक के हिस्से के दौरान पुरस्कार शो में हेलमेट पहनना होगा. यह आपका चेहरा नहीं ढकता है, मुझे लगता है कि यह सिर्फ उस जगह को कवर करता है जहां आप मुझे मारेंगे.

LeVar Burton and Nate Bargatze joke about the Will Smith #Oscars slap at the #GRAMMYs .

pic.twitter.com/d1o5CQLThJ

— Pickwood Magazine (@PickwoodMag) April 3, 2022