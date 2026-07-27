कॉमेडियन रौनक रजानी ने मुंबई पुलिस पर लगाए आरोप, कहा छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्नी के साथ मारपीट- Video

Raunaq Rajani on Mumbai Police: रौनक रजनी ने आरोप लगाया है कि मुंबई में CJP के छात्र प्रद्रर्शन के दौरान उनकी पत्नी के साथ गलत व्यवहार हुआ है औऱ इस कारण उन्हें गंभीर चोट आई है

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: July 27, 2026, 9:41 AM IST
कॉमेडियन रौनक रजानी ने मुंबई पुलिस पर लगाए आरोप, कहा छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्नी के साथ मारपीट- Video

Raunaq Rajani on Mumbai Police: कॉमेडियन रौनक रजनी ने दावा किया है कि मुंबई के शिवाजी पार्क में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाते समय, एक पुलिसकर्मी ने उनकी पत्नी को धक्का दिया और लात मारी, जिससे उनकी पसली टूट गई. 26 जुलाई को सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में रजनी ने घटना की पूरी जानकारी दी और वह फुटेज भी पोस्ट किया जिसमें घटनाक्रम दिखाया गया है, जिसके कारण उन्हें चोट लगी है.

‘मेरी पत्नी की पसली टूट गई है’

रजनी का कहना है कि इस जोड़े को 22 जुलाई को हिरासत में लिया गया था और शुरू में उन्हें लगा कि चोट मामूली है. रजनी के मुताबिक, 22 जुलाई को विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया था. ‘मुंबई में विरोध प्रदर्शन के दौरान मेरी पत्नी की पसली टूट गई। यह चोट एक पुलिसकर्मी की वजह से लगी. 22 जुलाई 2026 को, शिवाजी पार्क में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस गैर-कानूनी तरीके से लोगों को पकड़ रही थी, तब मुझे और मेरी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया. आपने पुलिस वैन में हम दोनों की तस्वीरें देखी होंगी उन्होंने ज़बरदस्ती हमें वैन में धकेल दिया. इससे मेरी गर्दन में मोच आ गई और उनकी पसलियों में दर्द होने लगा.

मेरे पास वीडियो फ़ुटेज है

रजनी ने बताया कि उन्होंने तुरंत डॉक्टर से मदद नहीं ली ‘हमने इसे बहुत बड़ी बात नहीं माना क्योंकि सच कहूं तो, पिछले हफ़्ते पुलिस की बर्बरता के मामले में लोगों ने इससे कहीं ज़्यादा बुरा सहा है, इसलिए हमने सोचा कि ठीक है जो हुआ सो हुआ. अगले ही दिन हम दिल्ली चले गए. वह वापस आई. दर्द कम नहीं हो रहा था. इसलिए हम डॉक्टर के पास गए, जिन्होंने कहा कि उन्हें एक्स-रे करवाना चाहिए पता चला कि उन्हें फ्रैक्चर है. अब, मेरे पास वीडियो फ़ुटेज है जिससे आपको पता चल जाएगा कि असल में क्या हुआ था.’

रजनी ने वीडियो शेयर

रजनी ने वीडियो शेयर किए और आरोप लगाया कि पुलिस ने ज़रूरत से ज़्यादा बल का इस्तेमाल किया। रजनी ने कई क्लिप शेयर किए, जिनके बारे में उनका दावा था कि उनमें हिरासत में लिए जाने से पहले और उस दौरान हुई घटनाएं रिकॉर्ड हुई थीं, उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे और उनकी पत्नी एक युवा प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिए जाने का विरोध कर रहे थे, तभी पुलिस अधिकारी उनकी ओर बढ़े. रजनी ने दावा किया कि एक और अधिकारी, जिसकी पहचान उन्होंने लाल कपड़े पहने व्यक्ति के तौर पर की, ने उनकी पत्नी को ज़बरदस्ती पुलिस की गाड़ी में धकेल दिया

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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