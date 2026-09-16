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एक ही दिन, एक ही नाम! 'रामबोला' के ऐलान से मचा घमासान, जानें विशाल चतुर्वेदी और चंद्रप्रकाश द्विवेदी की फिल्मों का सच

What Is Rambola Movie Controversy: डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने गणेश चतुर्थी पर फ़िल्म 'राम बोला' की घोषणा की है. वहीं फ़िल्ममेकर डॉ. चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने भी 'राम बोला' नाम की फिल्म का अनाउंस करवाया है.

Edited By: Shilpi Singh
Updated: September 16, 2026, 11:34 AM IST
एक ही दिन, एक ही नाम! 'रामबोला' के ऐलान से मचा घमासान, जानें विशाल चतुर्वेदी और चंद्रप्रकाश द्विवेदी की फिल्मों का सच

What Is Rambola Movie Controversy: 14 सितंबर को हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक अनोखा संयोग देखने को मिला. एक ही दिन ‘रामबोला’ नाम की दो अलग-अलग फ़िल्मों की घोषणा की गई.हालांकि दोनों प्रोजेक्ट्स के फ़िल्ममेकर्स और प्रोड्यूसर्स अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों फ़िल्में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित हैं. इनमें से एक फ़िल्म का निर्देशन डॉ. विशाल चतुर्वेदी कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में ‘हनुमान अंश’ से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा है. वहीं दूसरी फ़िल्म को महावीर जैन प्रोड्यूस कर रहे हैं. विशाल ने इंस्टाग्राम पर ‘रामबोला’ का पोस्टर शेयर करते हुए इसे अपनी अगली फ़िल्म के तौर पर अनाउंस किया. फ़िल्म के टाइटल को लेकर दो फ़िल्ममेकर्स के बीच विवाद हो गया है, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट्स का नाम एक ही है और वे कवि तुलसीदास के जीवन पर आधारित हैं.

‘राम बोला’ टाइटल को लेकर विवाद

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एक ही दिन एक ही टाइटल और विषय वाली दो फ़िल्मों की घोषणा के बाद विवाद शुरू हो गया है. महावीर जैन के करीबी एक सूत्र ने दैनिक भास्कर को बताया कि ‘राम बोला’ टाइटल डॉ. विशाल चतुर्वेदी के नाम पर रजिस्टर्ड है. सूत्र के अनुसार, चतुर्वेदी पहले फ़िल्म के आइडिया के साथ महावीर जैन के पास गए थे, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ. सूत्र ने बताया कि फ़िल्म के अधिकार विशाल चतुर्वेदी और महावीर जैन प्रोडक्शंस के पास हैं.

चंद्रप्रकाश द्विवेदी का दावा है कि टाइटल के अधिकार उनके पास हैं

चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने चतुर्वेदी की घोषणा पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि ‘राम बोला’ टाइटल के अधिकार उनके पास हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने हाल ही में महावीर जैन के साथ इस प्रोजेक्ट पर चर्चा की थी, जिसके बाद जैन ने इसके अधिकारों का दावा करते हुए फिल्म की घोषणा कर दी. दैनिक जागरण से बात करते हुए द्विवेदी ने कहा कि वह पिछले कुछ महीनों से महावीर जैन के साथ इस प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे, उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने जैन को फिल्म के बारे में आठ मिनट का एक वीडियो और ईमेल भेजा था. द्विवेदी ने कहा कि अब इस विवाद को राइटर्स एसोसिएशन के सामने उठाया जाएगा और मामला कोर्ट तक भी जा सकता है.

IMPAA ने बताया कि टाइटल किसने रजिस्टर कराया था

इस विवाद के बीच फिल्म एसोसिएशन IMPAA (इंडियन मोशन पिक्चर आर्टिस्ट्स एसोसिएशन) का एक नोट सामने आया है, जिसमें साफ़ तौर पर कहा गया है कि विशाल चतुर्वेदी ने ‘राम बोला’ टाइटल रजिस्टर कराया था उन्होंने 23 जून को एसोसिएशन की मीटिंग में ‘राम बोला’ (अवधी) टाइटल रजिस्टर कराया था, जिसके बाद एसोसिएशन ने 4 सितंबर को यह लेटर जारी किया था. अभी यह साफ़ नहीं है कि दोनों फ़िल्में एक-दूसरे से कितनी अलग होंगी. हालांकि दोनों ही तुलसीदास पर आधारित हैं, लेकिन वे उनके जीवन के अलग-अलग दौर या पहलुओं को दिखा सकती हैं. यह भी हो सकता है कि दोनों फ़िल्ममेकर्स ने एक ही विषय को बहुत अलग नज़रिए से देखा हो.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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