Coolie No 1 peppy song Teri Bhabhi Released Varun Dhawan And Sara Ali Khan hot Chemistry seen on Amazon Prime Video-अमेज़न ओरिजिनल फिल्म कूली नं.1 के ट्रेलर के सफलतम लॉन्च के बाद, इस फिल्म के निर्माताओं ने आज इस बहुप्रतीक्षित रोमांटिक कॉमेडी से एक जोशीला गाना ‘तेरी भाभी’ लॉन्च किया है. इस सुरीले गाने में वरुण धवन और सारा अली खान नज़र आएंगे, और इसे गाया है जावेद-मोहसिन, देव नेगी और नेहा कक्कड़ ने, इसकी धुन जावेद-मोहसिन ने तैयार की है और इस गाने को लिखा है दानिश साबरी ने. Also Read - टीवी की 'नागिन' सुरभि चंदना की काली साड़ी में कातिलाना अदाएं, हया जो फैली है रूखसार पर, जान ले लेगी

आपके पैर थिरकने पर मजबूर कर देने वाला यह गाना कूली नं. 1 में वरुण धवन और सारा अली खान की मनोरंजक जोड़ी के बीच केमिस्ट्री की झलक देता है और दोनों ही कलाकार इस फिल्म के ज़रिए पहली बार एक साथ काम कर रहे हैं. ‘तेरी भाभी’ एक डांस नंबर है जो फिल्म के रिलीज़ के बाद दर्शकों को मिलने वाली मस्ती और मनोरंजन को बयां करता है. Also Read - दीपिका पादुकोण ने शेयर की अपनी फेवरेट ब्लैक ड्रेसेज़, आपके पास भी है इन्हें पहनने का सुनहरा मौका!

क्रिसमस की खुशी को बढ़ाते हुए अमेज़न प्राइम वीडियो डेविड धवन की 45वीं फिल्म कूली नंबर 1 का वर्ल्ड प्रीमियर लेकर आ रहा है.

बॉलीवुड की इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को निर्देशित किया है डेविड धवन ने और इसके निर्माता हैं वाशु भगनानी, जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख. इसके साथ ही फिल्म में परेश रावल, राजपाल यादव, जावेद जाफरी और जॉनी लीवर भी शामिल हैं. भारत और 200 देशों और सीमाओं में प्राइम सदस्य 25 दिसंबर से अमेज़न प्राइम वीडियो पर कूली नं.1 का वर्ल्ड प्रीमियर स्ट्रीम कर सकते हैं.