डेविड धवन की आगामी कॉमेडी फिल्म 'कुली नंबर 1' और इसके हिट गाने 'तेरी भाभी' के मनोरंजक ट्रेलर के बाद एमेजॉन प्राइम वीडियो ने बुधवार को एक और गाना 'हुस्न है सुहाना' रिलीज किया. 90 के दशक के इस चार्टबस्टर के नए संस्करण में सारा अली खान और वरुण धवन का डांस ऑइकोनिक जोड़ी गोविंदा और करिश्मा कपूर से मिलती-जुलती नजर आती है. तनिष्क बागची द्वारा बनाए गए इस ट्रैक को मूल गायक चंदन दीक्षित और अभिजीत ने गाया है, जिसमें समीर ने मूल गीत लिखे हैं.

अब तक के सबसे लोकप्रिय गोविंदा-करिश्मा ट्रैक में से एक का हिस्सा होने पर सारा अली खान ने कहा, "मुझे यकीन है कि जिसने भी 'हुस्न है सुहाना' गाना सुना होगा, उसने उस पर डांस भी जरूर किया होगा. जब मुझे पता चला कि मुझे इस पुराने गाने के नए वर्जन में काम करना है तो मेरे लिए यह सपने के सच होने जैसा था!"

Also Read - 'रसोड़े में कौन था?' के बाद लोगों की जुबान पर आया शहनाज गिल का डायलॉग, 'त्वाडा कुत्ता टॉमी, साड्डा कुत्ता कुत्ता'

उन्होंने आगे कहा, “मुझे पता है कि करिश्मा मैम की तरह काम करना एक असंभव बात है, मैंने ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की है. ज्यादातर युवा लड़कियों की तरह मैं भी करिश्मा से बहुत प्रेरित हूं और उनकी बहुत बड़ी फैन हूं. मेरे लिए ‘हुस्न है सुहाना’ पर डांस करने के कई कारण थे, जिसमें से एक डेविड जी और गणेश सर थे, जो 90 के दशक को परिभाषित करने और मसाला गीतों के लिए जाने जाते है. उनके निर्देशन में काम करना और वरुण धवन के साथ डांस करने में नई केमिस्ट्री का आनंद लेना बहुत अच्छा था.”

इस फिल्म का 200 देशों और क्षेत्रों में 25 दिसंबर को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगा.