क्रिसमस के मौके पर वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर 1 अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है. गोविंदा और करिश्मा की 90 के दौर में आई फिल्म का रीमेक का है ये फिल्म. लोगों को इस फिल्म का काफी लंबे समय से इंतजार थे और आखिरकार ये फिल्म रिलीज हो चुकी है. ऐसे में अब सोशल मीडिया पर फैंस फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है. डेविड धवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म पर खूब मीम्स बन रहे हैं.

वरुण और सारा को लोग गोविंदा और करिश्मा से तुलना कर रहे हैं. साथ ही फिल्म की कहानी औऱ वरुण की एक्टिंग भी लोगों को अच्छी नहीं लग रही है. ऐसे में चलिए देखते हैं कि फिल्म पर किस तरह के फनी मीम्स बन रहे हैं.