Tv Show's Shift Out OF Mumbai because Of Curfew: कोरोना वायरस के चलते मुंबई में 14 अप्रैल से लेकर 1 मई तक लॉकडाउन जैसा माहौल रहेगा औऱ यहीवजह है कि इस दौरान किसी भी तरह की शूटिंग या फिर बाकि कामों की इजाज नहीं है. ऐसे में जाहिर सी बात है कि टीवी पर आने वाले कई सारे शो को झटका लगा है, हालांकि इस दौरान कुछ टीवी शो के मेकर्स ने नए-नए लोकेशन पर सीरियल को शूट करने का फैसला लिया है. तो चलिए जानते हैं आखिर किन-किन शो पर इसका नहीं पड़ेगा असर.

1. अनुपमा (Anupamaa)

2. इमली (Imlie)

सुंबुल तौकीर खान (Sumbul Touqueer Khan), गश्मीर महाजनी (Gashmeer Mahajani) और मयूरी देशमुख (Mayuri Deshmukh) स्टारर ये सीरियल दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है, ऐसे में शो की लोकप्रियता को देखतो हुए इसकी शूटिंग मुंबई के बाहर हैदराबाद में होगी.

3. कुंडली भाग्य (Kundali Bhagya)

एकता कपूर के मशहूर शो कुंडली भाग्य (Kundali Bhagya) भी अपना काम जारी रखेगा, बता दें कि टीआरपी की दौड़ में ये शो हमेशा रहता है, ऐसे में गोवा में इसकी शूटिंग पूरी की जाएगी.

4. गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin)

नील भट्ट (Neil Bhatt) और ऐश्वर्या शर्मा (Aishwarya Sharma) स्टारर सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार’ के सीरियल के सेट को हैदराबाद में लगाया जा रहा है. बता दें ये शो भी टीआरपी की रेस में हमेशा आगे रहा है.

5. ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)

टीआरपी की रेस में टॉप फाइव पर बना हुआ ये शो फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है. अभी तक इस शो से जुड़ी किसी तरह की खबर नहीं आई है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) आगे होगी या बंद कर दी जाएगी.

6. इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12)

खबरें आई है कि इस सिंगिंग रिएलिटी शो के सेट को अब हैदराबाद में लगाया जाएगा. इस शो के कंटेस्टेंट पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, इस समय पवनदीप ने खुद को क्वारंटाइन किया हुआ है.

7. हमारी वाली गुड न्यूज (Hamari Wali Good News)

जीटीवी पर आने वाले जूही परमार (Juhi Parmar) स्टारर इस सीरियल की शूटिंग अब मानेसर में की जाएगी. बता दें कि कोरोना वायरस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मेकर्स इस सीरियल में नया मोड़ देंगे