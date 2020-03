Trending News Today 19 March: कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केवल क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि बॉलीवुड भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. फिल्‍म और टीवी सीरियल की शूटिंग रोक दी गई है. लोगों को कोरोनावायरस के असर से बचने के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है. इस बीच खबर है कि कुछ लव बर्ड्स को शादी करने के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ेगा. मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक वरुण धवन और गर्लफ्रेंड नताशा दलाल की शादी के साथ ऋचा चड्ढा और अली फज़ल ने भी अपनी शादी का प्लान कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है. हालांकि डेट अभी कुछ फिक्स नहीं की गई है. बता दें, ऋचा और अली 15 अप्रैल को शादी करने वाले थे. सभी तैयारियां हो चुकी थीं. लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप को बढ़ता हुआ देख इन्होंने इसे पोस्टपोन करना ही उचित समझा.

