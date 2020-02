नई दिल्ली : चीन (China) में कोरोना वायरस (Corona Virus) का कहर लगातार जारी है, कोरोना वायरस का प्रभाव सबसे ज्यादा चीन के हुबेई प्रांत (Hubei) में देखने को मिल रहा है. आपको बता दें कि इस खतरनाक वायरस के चलते चीन में अबतक 361 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 17 हजार लोग इससे संक्रमित हैं. ऐसे में सभी देशों ने अपने-अपने देश के नागरिकों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया है. ताकि, लोगों को इस खतरनाक संक्रमण से बचाया जा सके. इसी कड़ी में भारत ने भी चीन में फंसे अपने नागरिकों को चीन से निकालने के लिए अभियान चलाया हुआ है, लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा परेशान हैं पाकिस्तान (Pakistan) के नागरिक.

दरअसल, कोरोना वायरस के चलते पाकिस्तान ने चीन में रह रहे अपने नागरिकों को वापस लाने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके चलते चीन में फंसे पाकिस्तानी नागरिक काफी परेशान हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं. बॉलीवुड गायक और संगीतकार अदनान सामी (Adnan Sami) ने एक पाकिस्तानी छात्रा का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पाकिस्तान की पोल खुल गई है.

“Muslims will spend their whole life proving their loyalty to India blah blah blah”!! What benefit are the Pak Muslims enjoying apart from being treated like dispensable scum by their own government? This is shameful! pic.twitter.com/QSwnuGack9

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) February 1, 2020