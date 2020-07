अभिनेता अमित साध ने गुरुवार को शूटिंग सेट पर काम करने वाले हेल्पर्स की ओर से एक अपील की. गौरतलब है कि कोविड महामारी के बीच उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है. Also Read - 'बोरिंग होम जिम' से क्या मतलब है सनी लियोनी का? इतनी उदास क्यों हैं???

अभिनेता ने ट्वीट किया, “मुझे पता है कि हमने काम करना शुरू कर दिया है और घर से .. लेकिन दोस्तों .. बड़े लोग .. कृपया हेयर, मेकअप आर्टिस्ट, स्पॉट बॉय का भुगतान करें .. (हेल्पर्स) उन्हें पुन: शुरूआत करने और जिंदगी को पटरी पर लाने की आवश्यकता है .. !! मैं उनके लिए और उनकी मजदूरी के लिए लड़ता रहूंगा.” Also Read - तारक मेहता की वापसी पर ट्रेंड हुए फनी मीम्स, फैंस बोले- जेठिया वापस आ गया

I know we have started to work and from home … but guys … big people … please pay hair , make up , spots …( helpers ) they need to start and revive … !! I will be fighting fr them .. and their wages . ! Pranaam ! 🙏 Also Read - सुशांत की मौत के सदमे से अभी तक उबर नहीं पा रही हैं अंकिता लोखंडे, कहा- तुम जहां भी हो...

— Amit Sadh (@TheAmitSadh) July 22, 2020