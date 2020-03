कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत (Rakhi Sawant) अपनी पर्सनल लाइफ के चलते अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. अब राखी का एक नया वीडियो सामने आया है. जिसमें वो कोरोना के मरीजों के लिए परमेश्वर से दुआ कर रही हैं. राखी कह रही हैं कि प्रभु उन्हें जल्द ठीक कर दे. राखी सांप, कुत्ते और बिल्ली खाने वाले चीन के लोगों को भगवान से माफ करने की प्रार्थना कर रही हैं. राखी ने कहा कि इनका पापों को क्षमा करो. आपने इन्हें कुत्ते, छिपकली, चमगादड़ खाने से मना किया था. लेकिन ये लोग नहीं माने. इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूं.

Please forgive me. The world is anyway ending. pic.twitter.com/QUtkIgZYRc

— Sonal Kalra (@sonalkalra) March 15, 2020