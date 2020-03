बॉलीवुड की मशहूर अदाकार उर्वशी रौतेला अपने फैन्स का दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं. सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली उर्वशी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसके कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा है-In My Bed Dreaming !!!!Me taking bath 🌊 in quarantine like: दरअसल कोरोना वायरल के खौफ की वजह से देश के सभी लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स ने भी खुद को घर में कैद कर लिया है. उर्वशी ने भी वीडियो शेयर कर बताया कि वो घर में अपना क्वालिटी टाइम कैसे बिता रही हैं. इससे पहले भी उर्वशी ने कुछ फोटोज शेयर किए हैं. इन फोटोज में उर्वशी ब्लैक शाइनिंग पैंट और टॉप में नजर आ रही थीं इसी के साथ उर्वशी ने आंखों में नियोन पिंक कलर का आईशैडो लगाया हुआ था.

इस फोटोज को शेयर करने के साथ ही उर्वशी ने लिखा Shes a bad girl. She got bad friends.She got one life.Shes livin it up.She dont give a f.Its your boy Badshah. वहीं एक और फोटो में उर्वशी मशहूर रैपर बादशाह के साथ दिखाई दे रही हैं. इस फोटो के साथ भी उर्वशी ने कैप्शन लिखा I love when the weekend is lit chill at the same time Thank you B for being the best