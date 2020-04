Also Read - कोरोना से कर्फ्यू, सूना पड़ा Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, देखिए तस्वीरें

View this post on Instagram

Also Read - WHO की सलाह ही सटीक नहीं, वैज्ञानिकों ने बताई डिस्टेंसिंग की सही दूरी, तभी कोरोना रहेगा दूर, वरना...

🤪