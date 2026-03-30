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Kaalidas 2: डर से थरथराती महिला...फोन की घंटी...मदद की गुहार, क्या बचा पाएंगे पुलिस अफसर 'पांड्या'? इस दिन रिलीज़ होगी फिल्म

Kaalidas 2: कालिदास के पहले पार्ट की जबरदस्त सक्सेस के बाद अब इसका सीक्वेल दर्शकों के बीच वापसी कर रहा है. जानते हैं ये फिल्म सिनेमाघरों में कब रिलीज़ होगी.

Kaalidas 2 release date reveal

Kaalidas 2: तमिल लैंग्वेज की सस्पेंस क्राइम थ्रिलर कालीदास का सीक्वेल रिलीज़ के लिए तैयार है, जिसे निर्देशक Sri Senthil ने बनाया है. इसका फर्स्ट पार्ट 2019 में रिलीज़ हुआ था. अब इसे लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने इस फिल्म को यू/ए सर्टिफिकेट दे दिया है. इसका मतलब है कि फिल्म अब सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है और इसे परिवार के साथ देखा जा सकता है, हालांकि बच्चों के लिए अभिभावकों की सलाह जरूरी होगी.

इस दिन होगी रिलीज़

मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी और साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान किया. यह फिल्म 3 अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है.

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फिल्म का फर्स्ट लुक

फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में एक और खास अपडेट शेयर किया था, जिसमें अभिनेता किशोर का फर्स्ट लुक सामने आया था. इस फिल्म में वह ‘पांड्या’ नाम के किरदार में नजर आएंगे. पोस्टर में उनका लुक काफी खतरनाक और रहस्यमयी दिखाया गया है. मेकर्स ने उनके किरदार को ‘रॉ’, ‘रफ’ और ‘अनप्रिडिक्टेबल’ करार जिया.

फिल्म ‘कालीदास’ का दूसरा पार्ट

यह फिल्म सालों पहले आई सुपरहिट फिल्म ‘कालीदास’ का दूसरा पार्ट है. इसे के.सेंथिल और डॉ. एन योगेश्वरन ने प्रोड्यूस किया है. खास बात यह है कि इस फिल्म को भी सेंथिल ने ही लिखा और डायरेक्ट किया है, जिन्होंने पहले पार्ट को भी बनाया था. ऐसे में दर्शकों को उम्मीद है कि यह फिल्म भी उतनी ही दमदार होगी.

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फिल्म की स्टारकास्ट

फिल्म में भरत और अजय कार्थी लीड रोल में नजर आएंगे. इसके अलावा, भवानी श्री, संगीता और टीएम कार्तिक समेत कई कलाकार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. संगीता लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं, जो दर्शकों के लिए एक अलग ही रोमांच लाएगा.

फिल्म का टीज़र

फिल्म के टीजर की बात करें तो, यह डरावने और भावनात्मक सीन से भरपूर है. टीजर में देखा जा सकता है कि भरत एक पुलिस अधिकारी के किरदार में हैं; उनको एक महिला का फोन आता है, जो काफी डरी हुई है और उनसे मदद की गुहार लगा रही है.

टीजर में एक वॉयसओवर भी सुनाई देता है, इसमें कहा गया है कि हर अपराध की सजा होती है, लेकिन कुछ मामलों में सजा किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि अलग तरीके से मिलती है.

(इनपुट एजेंसी)