नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक पर्वतारोही और साइकिल चालक उमा सिंह ने तंजानिया में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, माउंट किलिमंजारो की चोटी पर चढ़ाई की है, और अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद को अपनी उपलब्धि समर्पित की है. 25 वर्षीय सिंह ने किलिमंजारो के पहले बेस पॉइंट तक साइकिल चलाई और फिर शीर्ष पर चले गए. चोटी पर पहुंचने के बाद, उन्होंने सोनू सूद का एक पोस्टर खोला, जिसमें लिखा था, भारत का असली हीरो.

अभिनेता को अपनी उपलब्धि समर्पित करते हुए, सिंह ने कहा कि अपने जीवन में पहली बार मैं एक वास्तविक जीवन के नायक से मिला हूं और मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था. वह कठिन परिस्थितियों में हमारे देश के लिए खड़ा हुआ, अपने जीवन की परवाह किए बिना. आप हमारे देश के असली हीरो, सोनू सूद सर, और भारत में सभी के बड़े भाई हैं.

नौजवान के हावभाव पर प्रतिक्रिया देते हुए, सूद ने कहा कि मुझे उमा पर बहुत गर्व है कि वह इतना कठिन कुछ हासिल करने के लिए आगे बढ़ा. यह उसकी कड़ी मेहनत और ²ढ़ संकल्प है जिसने उसे यह उपलब्धि हासिल करने में मदद की. मैं उसके हावभाव और उसके शब्दों से बहुत प्रभावित हूं. वह हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा हैं.

Wowwwww.

Now I can say that I have been to Mt. Kilimanjaro 😄

So proud Uma 🇮🇳 https://t.co/W6qmJthbwn

— sonu sood (@SonuSood) August 17, 2021