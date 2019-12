नई दिल्ली: सलमान खान-सोनाक्षी सिन्हा और सई मांजरेकर की फिल्म दबंग 3 रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को क्रिटिक्स से मिले-जुले रिएक्शन मिल रहे हैं. फिल्म ने रिलीज होते ही सिनेमाघरों में धमाल मचा दिया है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखा रही हैं. लेकिन नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के चलते इस दबंग 3 की कमाई पर असर पड़ रहा है. रिलीज के दूसरे दिन फिल्म के टोटल टाइम में से 9 मिनट 40 सेकेंड का सीक्वेंस हटा दिया है. बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम वेबसाइट के मुताबिक सलमान खान की ‘दबंग 3’ ने दूसरे दिन 22 से 24 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इस हिसाब से सलमान खान की फिल्म ने दो दिनों में 47 करोड़ रुपये की दमदार कमाई कर डाली है.

#Xclusiv: #Dabangg3 trimmed on Day 2… 9 minutes, 40 seconds portions reduced from the run time.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 22, 2019