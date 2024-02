Dadasaheb Phalke International Awards 2024: शाहरुख खान ने मारी बाजी, एनिमल का चला जादू- देखें विनर लिस्ट

Dadasaheb Phalke International Awards 2024: मुंबई में आयोजित हुए दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स 2024 (Dadasaheb Phalke International Awards 2024) की घोषणा कल रात को हुई है और इसमें कई सारे सितारों सिर पर विजेता का ताज सजा है. मुंबई में 20 फरवरी को आयोजित हुए समारोह में कई सारे सितारों ने शिरकत की है और इस दौरान बॉलीवुड और टीवी जगत के सितारों को उनके काम के लिए सम्मान किया जाता है. मुंबई के ताज लैंड्स एंड में कई सारे सितारों ने शिरकत की थी. इस इवेंट में सभी ने अपनी मौजूदगी से चार-चांद लगाए, ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन-कौन से सितारे इस बार विजेता बनकर फैंस के सामने आए हैं.

बेस्ट एक्टर इन निगेटिव रोल – बॉबी देओल (एनिमल)

बेस्ट डायरेक्टर – संदीप रेड्डी वांगा (एनिमल)

बेस्ट एक्ट्रेस – नयनतारा (जवान)

बेस्ट एक्टर (क्रिटिक्स) – विक्की कौशल (सैम बहादुर)

बेस्ट एक्टर – शाहरुख खान (जवान)

बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर – अनिरुद्ध रविचंदर

बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल – वरुण जैन

बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल – शिल्पा राव

क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस सीरीज इन ए वेब सीरीज – करिश्मा तन्ना (स्कूप)

आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन म्यूजिक इंडस्ट्री – के. जे. येसुदास

आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन फिल्म इंडस्ट्री – मौसमी चटर्जी

टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर – गुम है किसी के प्यार में

बेस्ट एक्टर इन ए टेलीवीजिन सीरीज – नील भट्ट

बेस्ट एक्ट्रेस इन ए टेलीवीजिन सीरीज – रुपाली गांगुली

वहीं विक्की कौशल ने दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में फिल्म ‘सैम बहादुर’ में अपने प्रदर्शन के लिए बेस्ट एक्टर (क्रिटिक्स) का अवॉर्डज जीता है. इस अवार्ड के जीतने की खुशी एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए जाहिर किया है और कहा है कि- ‘सैम बहादुर में मेरे काम के लिए मुझे बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का पुरस्कार देने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जूरी को बहुत-बहुत धन्यवाद।’ विक्की का ये वीडियो अवॉर्ड फंक्शन में दिखाया गया क्योंकि वह किसी वजह से अवार्ड शो में शामिल नहीं हो सके.

#VickyKaushal won best actor (critics) award for Sam Bahadur at Dadasaheb Phalke International Film Festival awards ♥️

शाहरुख खान ने ‘बेस्ट एक्टर’ का अवॉर्ड स्वीकार करने के बाद स्टेज पर थोड़े अलग अंदाज में नजर आए और उन्होंने अपने स्पीच में चुटकी लेते हुए कहा, ‘शुक्रिया सारी जूरी मेंबर का जिन्होंने मुझको बेस्ट एक्टर के लिए लायक समझा और बहुत साल हो गए, मुझे बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड नहीं मिला. तो ऐसा लगने लगा था कि अब मिलेगा ही नहीं. मुझे बहुत खुशी है. मुझे अवॉर्ड बहुत अच्छे लगते हैं. मैं थोड़ा लालची हूं, ग्रीडी हूं.’

SRK receiving the award for the best movie / actor for JAWAN @iamsrk @Atlee_dir @RedChilliesEnt #SRK #ShahRukhKhan #DadaSahebPhalke #BestFilm #BestActor #Jawan pic.twitter.com/jRIDiDHFZK

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) February 20, 2024