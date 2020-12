Daisy Shah’s Enjoying Holiday in Malidives See her jaw dropping bikini photos- सलमान खान की फिल्म जय हो से करियर की शुरूआत करने वाली एक्ट्रेस डेजी शाह इस वक्त मालदीव में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है. लगातार सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करने वाली डेजी ने हाल ही में बिकिनी में कई फोटोज़ शेयर की हैं. इन तस्वीरों में उनके पोज़ देखने वाले हैं. समंदर के बीच बिकिनी में डेजी बेहद हॉट लग रही हैं. Also Read - Dilip Kumar Birthday:जुम्मे के दिन इतने साल के हुए दिलीप कुमार, मधुबाला की एक हंसी के पीछे पागल थे, और आखिरी बार...

एक इंटरव्यू में डेजी ने बताया कि करियर की शुरूआत में उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे. वे छोटे-छोटे डांस पार्ट में हिस्सा लेतीं. फिर वे कोरियोग्राफर बनीं. उसके बाद एक्ट्रेस. इसलिए मैंने लाइफ का हर फेज़ देखा है.

बताते चलें कि डेजी ने साउथ की फिल्मों में भी खूब किया है. उन्हें फिल्म हेट स्टोरी 3 में भी बोल्ड सीन देते हुए देखा गया था.