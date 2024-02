Hindi Entertainment Hindi

Dalljiet Kaur To Shweta Tiwari Television Actresses Who Had Failed Second Marriages

Tv Star Divorced: चारू असोपा से श्वेता तिवारी तक, दूसरी शादी में भी इन एक्ट्रेस टूटा दिल

Actresses Who Had Failed Second Marriages: कई टीवी अभिनेत्रियां ऐसी रहीं जिनकी दूसरी शादी भी सफल नहीं हुई

Actresses Who Had Failed Second Marriages: टीवी और बॉलीवुड में कई सारे ऐसे स्टार है जिन्होंने एक से अधिक बार शादी की हैं और जहां कुछ कपल की दूसरी शादी में घर बस तो वहीं कुछ लोगों को दूसरे मौके में भी प्यार नहीं हासिल हो पाया और उनका घर किसी ना किसी वजह से टूट गया और उनकी दूसरी शादी भी असफल रही हैं. इस लिस्ट में लग रहा है अब हाल ही में दूसरी शादी के बंधन में बंधी एक्ट्रेस दलजीत कौर (Dalljiet Kaur) का नाम भी शामिल होने वाला है. वैसे दलजीत कौर का नाम इस लिस्ट में रखना फिलहाल कितना सही है यो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक्ट्रेस की जिंदगी में सबकुछ ठीक नहीं है और इस बात की जानकारी उनके सोशल मीडिया से मिली है जहां से उन्होंने अपनी शादी की फोटो हटा दी हैं. आपको बता दें दलजीत कौर ने निखिल पटेल संग मार्च 2023 में शादी की थी और एक साल से पहले ही रिश्ते में दरार की खबरें आ रही हैं. वैसे आपको बता दें दलजीत कौर ही नहीं, कई टीवी एक्ट्रेसेस भी ऐसी रहीं जिनकी दूसरी शादी कामयाब नहीं हो पाई, आइए देखते हैं पूरी लिस्ट.

Trending Now

1. श्वेता तिवारी

You may like to read

कसौटी जिंदगी से हर किसी के दिलों में प्रेरणा बनकर अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस श्वेता जितनी है पर्दे पर सफल एक्ट्रेस हैं, उतनी ही उनकी निजी जिंदगी उलझी हुई है. श्वेता टीवी की सबसे सफल एक्ट्रेस में से एक हैं, लेकिन उनकी पसर्नल लाइफ हमेशा गलत चीजों की वजह से चर्चा में रही है. श्वेता ने पहली शादी 1988 में राजा चौधरी संग की थी और इस शादी से उन्हें एक बेटी है पलक तिवारी. हालांकि राजा के मारमीट की नजह से या शादि 2007 में टूटी. इसके बाद उन्होंने अनुभव कोहली संग दूसरी शादी की और इस शादी से भी उन्हें एक लड़का है. हालांकि कुछ सालों के बाद फिर से श्वेता ने पति पर मारपीटा का आरोप लगाया था औऱ दोनों 2019 में अलग हो गए थे.

2. चारू असोपा

टीवी सीरियल अभिनेत्री चारू असोपा भी आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी ही रहती हैं औऱ उनकी शादी और निजी जिंदगी ने हमेशा चर्चा बटोरी है. चारू असोपा ने सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन संग शादी की थी और दोनों की बेटी भी है. ये एक्ट्रेस की दूसरी शादी थी और इस बात का दावा खुद उनके एक्स हसबैंड राजीव सेन ने किया था. कहा जाता है कि चारू ने अपनी पहली शादी राजीव से छुपाई थी और यही वजह है कि दोनों साल 2022 में अलग हो गए.

3. चाहत खन्ना

चाहत खन्ना भी उन एक्ट्रेस में से एक हैं जिनकी निजी जिंदगी ने कई सार सुर्खियां बटोरी हैं. चाहत ने पहली शादी बिजनेसमैन भरत नरसिंघानी से साल 2006 में की थी और घरेलू हिंसा की वजह से दोनों ने तलाक ले लिया था. इसके कुछ सालों के बाद चाहत की जिंदगी में फरहान मिर्जा आए और दोनों ने शादी की और इससे इस कपल की दो बेटियां भी हुई हैं. हालांकि ये शादी भी ज्यादा नहीं चली और साल 2018 में दोनों स्टार्स ने अलग होने का फैसला कर लिया.

4. स्नेहा वाघ

टीवी की एक्ट्रेस स्नेहा वाघ ने 19 साल की उम्र में पहली शादी अविनाश दारव्हेकर के साथ 2007 में शादी कर ली थी. बाद में इनका तलाक हो गया. इसके बाद एक्ट्रेस ने साल 2015 में अनुराग सोलांकी से शादी रचा ली, लेकिन ये शादी भी नहीं चलीं और दोनों ने तलाक कर लिया.

5. दीपशिखा नागपाल

दीपशिखा नागपाल भी उन एक्ट्रसे में से एक हैं जिनकी दो शादियां असफल रही हैं. दीपशिखा नागपाल ने पहली शादी जीत उपेंद्र से साल 1997 में की थी और इससे दो बच्चे हैं. इस शादी के 10 बाद दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया. इसके बाद एक्ट्रसे का दिल केशव अरोड़ा के लिए धड़का और दोनों ने शादी कर ली और इसके बाद दोनों में कुछ तनाव हुए और इनकी ये शादी भी टूट गई.

6. प्रिया बतीजा

प्रिया बतीजा की पहली शादी जतीन शाह के साथ हुई थी, लेकिन साल 2011 में ही ये कपल अलग होने का फैसला कर लिया था. इसके बाद उन्होने दूसरी शादी. रायपुर के डीजे कंवलजीत सलूजा के साथ शादी रचाई, लेकिन ये शादी भी ज्यादा नहीं चल पाई और साल 2017 में दोनों अलग हो गए.