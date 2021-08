Madhuri Dixit looks ethereal in an emerald green lehenga: सो ब्यूटीफुल’ ‘हमेशा गॉर्जियस’ जैसै कमेंट पाने वाली सदाबहार एक्ट्रेस में से एक माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की गॉर्जियस पर्सनैलिटी पर हर कोई फिदा हो जाता है. ऐसे में ‘धक-धक गर्ल’ ने हाल ही में एक फोटोशूट करवाया है जो हर तरफ जमकर वायरल हो रहा है और इसकी वजह है 54 साल में भी माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) का हॉट लुक.Also Read - CRPF Recruitment 2021: CRPF में इन पदों पर बिना परीक्षा मिल सकती है नौकरी, बस होना चाहिए ये क्वालीफिकेशन, होगी अच्छी सैलरी

दरअसल फोटोशूट में माधुरी (Madhuri Dixit) ने जो ग्रीन लहंगा पहना था, उसे इंडियन फेमस फैशन डिजाइनर अमित अग्रवाल ने डिजाइन किया है औऱ जानकारी के मुताबिक ये लहंगा 1,95,000 यानि की 1 लाख 95 हजार का है. माधुरी ने लुक को परफेक्ट बनाने के लिए किसी तरह की कोई हेवी ऑक्सिडाइज़्ड जूलरी नहीं पहनी थी बल्कि लहंगे से मैच करते हुए कान में इयरिंग्स डाले थे.

View this post on Instagram A post shared by Ami Patel (@stylebyami)



दरअसल, माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह चटक हरे रंग का बेहद यूनीक लहंगा पहने नजर आ रही हैं. इस लहंगे को मटैलिक स्ट्रक्चर्ड पॉलिमर से तैयार किया गया है, जो एक तरह का नॉन-स्ट्रेचेबल और लाइटवेट कपड़ा है