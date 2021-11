Dance Deewane 3 Raghav Juyal Racist Remark On Kid: टीवी के होस्ट राघव जुयाल (Raghav Juyal) को आपने अक्सर डांस करते हुआ और बतौर एंकर कई सारे शो में देखा होगा और वो लोगों को जमकर हंसाते भी हैं. लेकिन हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो डांस दीवाने 3 (Dance Deewane 3) शो का ह और इसमें माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit), रेमो डिसूजा (Remo D Souza) और राघव जुयाल (Raghav Juyal) नजर आ रहे हैं और इसी दौरान राघव कुछ ऐसा कह जाते है, जिसकी वजह से अब लोग उन्हेंजमकर ट्रोल कर रहे हैं.Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler: पत्रलेखा को गोद में उठाएगा विराट, एक कमरे में बितेगी रात!

होस्ट राघव जुयाल (Raghav Juyal) इन दिनों मुसीबतों से घिरे हुए हैं, दरअसल डांस दीवाने 3 (Dance Deewane 3) शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग शो और इन तीनों सेलेब पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगा रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने ट्वीट किया, 'जातिवाद! राघव जुयाल ने असम की गुंजन सिन्हा को डांस दीवाने 3 के सेट पर मोमो और चाइनीज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके इंट्रोड्यूज किया. माधुरी दीक्षित और रेमो डिसूजा जैसे सेलेब्स तक ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया. असम के लोग चाइनीज नहीं हैं. ऐसे शोज जातिवाद टिप्पणी करते हैं. आखिर कब ये रुकेगा.'

Racism!@TheRaghav_Juyal introducing Gunjan Sinha of Assam in #DanceDeewane3 of @ColorsTV with “Momo”, “Chinese” and celebs like @remodsouza, @MadhuriDixit have no objection in it.

People of Assam is not Chinese, yet such shows always do racism comments.

When will it stop? pic.twitter.com/cOTA8s8nvy

— Ron Bikash Gaurav (@RonBikashGaurav) November 15, 2021