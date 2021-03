Dance Deewane 3 Remo D’souza Gets Emotional Dharmesh Breaks Down: डांस रियलिटी शो डांस दीवाने 3 (Dance Deewane 3) अब अपने आखिरी सफर पर निकल चुका है. डांस दीवाने 3 (Dance Deewane 3) का ग्रैंड फिनाले 20 मार्च को होने जा रहा है, ऐसे में फिनाले से ठीक पहले इस शो का हिस्सा बनेंगे बॉलीवुड के सबसे बड़े और मशहूर निर्देशक और कोरियोग्राफर रेमो (Remo D’souza) जब रेमो डीसूजा (Remo D’souza) शो में मुख्य गेस्ट के तौर पर आएंगे तो इस दौरान वो अपने उपर बने एक ट्रिब्यूट को देखकर बेहद भावुक हो जाएंगे. Also Read - Dance Deewane 3 1 March 2021 Episode: Rahul Solanki पेट भरने के लिए करता है टॉयलेट साफ, मन भरने के लिए करता है डांस

दरअसल कर्लस ने एक प्रोमो वीडियो जारी किया है जिसमें डांस दीवाने 3 के कई सारे डांसर रोमे को एक बेहद भावुक और यादगार ट्रिब्यूट देते हुए नजर आ रहे हैं. इसकी शुरुआत होती है उनके गानों से और बाद में आता है वो लम्हा जब रेमो बिमार पड़ते है और अस्पताल में जाते हैं. इस दौरान डांस के जरिए उन्हें फिर से जिंदगी दी जाती है.

रेमो (Remo D'souza) ये डांस देखकर बेहद भावुक हो गए और उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मेरे जीवन में, यह पहली बार है जब मैं परफॉर्मेंस देखकर भावुक हो गया हूं'. बाद में शो के जज धर्मेश (Dharmesh) और होस्ट राघव (Raghav) भी अपने आंसू को रोक नहीं पाएं. धर्मेश ने (Dharmesh) इसके बाद अपने गुरु रेमो (Remo D'souza) के लिए कहा कि, 'भगवान से मेरी प्रार्थना है, अगर आगे कुछ हो, तो पहले मुझको हो, फिर आपको हो.'

बता दें कि धर्मेश (Dharmesh) समेत कई सारे डासंर को रेमो (Remo D’souza) ने बनाया है र आज वो आसमान को छू रहे हैं.धर्मेश डांस इंडिया डांस के दिनों से रेमो के साथ जुड़े हुए हैं औऱ दोनों ने एबीसीडी, एबीसीडी 2 और स्ट्रीट डांसर फिल्म में काम किया है और साथ ही एक डांस शो को जज करते हैं.