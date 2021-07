Dance Deewane 3 team financial help to Shagufta Ali: डांस दीवाने 3 के अगले एपिसोड में ससुराल सिमर का अभिनेत्री शगुफ्ता अली (Shagufta Ali) पहुंचेंगी बता दें कि जानी-मानी टीवी एक्ट्रेस शगुफ्ता अली ने हाल ही में बताया था कि वो पिछले 4 साल से बुरे दौर से गुजर रही हैं. ऐसे में उनकी मदद के लिए कई सारे सितारों ने मदद की हैं वही डांस रियलिटी शो डांस दीवाने 3 में इस हफ्ते शगुफ्ता नजर आएंगी, जहां पर वो अपनी कहानी बताती हुई नजर आएंगी.Also Read - Nora Fatehi के इस डांस VIDEO ने बढ़ाई गर्मी, नए अंदाज़ में लगाया ठुमका, लूट ली महफ़िल..!

डांस रियलिटी शो डांस दीवाने 3 (Dance Deewane 3) में शगुफ्ता (Shagufta Ali) का एक प्रोमो सामने आया है जिसमें एक्ट्रेस अपनी दर्द भरी कहानी बता रही हैं और इस दरौान उनकी बातें सुनकर सारे जज और कॉमेडियन भारती सिंह बेहद इमोशनल हो जाते हैं. एक्ट्रेस कहती हैं कि 'पिछले 36 सालों से मेरे 32 साल बहुत ही बेहतरीन गुजरे, मैंने अच्छा काम किया और परिवार के साथ खुद को संभालाल लेकिन पिछले चार साल में बहुत सारे ऑडिशन हुए बहुत सी चीजें हुई लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था और इसी बीत मुझे डायबिटीज की वजह से मेरे पैरों की तकलीफ बढ़ गई जिसका असर मेरी आंखों पर काफी हुआ'.

शगुफ्ता अली (Shagufta Ali) को डांस दीवाने की तरफ से मदद मिली है, माधुरी दीक्षित ने डांस दीवाने 3 की पूरी टीम की तरफ से दिग्गज एक्ट्रेस को 5 लाख रुपये का चेक का दिया है. माधुरी ने स्टेज पर आकर शगुफ्ता को पैसों वाला चेक दिया. अभिनेत्री शगुप्ता अली की आंखों में आंसू आ गए और वो सबको धन्यवाद देते हुए कहती नजर आईं- 'मेरे पास शब्द नहीं हैं.'

बता दें कि रोहित शेट्टी ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, शगुफ्ता (Shagufta Ali) ने भी एक इंटरव्यू में रोहित शेट्टी का शुक्रिया अदा किया है शगुफ्ता ने कहा- मैं उनकी बेहद शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मेरे लिए जो भी किया, भगवान उसके लिए उनका भला करे. वो मुझसे कभी नहीं मिले, मैंने उनसे कभी फोन पर बात तक नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी मदद की, मैं उनका जितना शुक्रिया करूं, कम है