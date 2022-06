The Name Story of Danny Denzongpa: मेरा नाम है Danny Denzongpa. क्या…क्या..क्या. डायरेक्टर्स को नाम समझ नहीं आता था, याद रखना तो दूर की बात है. डैनी के दोस्त उन्हें या तो शी…शी की आवाज़ निकालकर बुलाते या फिर इशारे करते. डैनी को उनका इस तरह बुलाना बहुत बुरा लगता था. ऐसा लगता जैसे किसी पालतू जानवर को बुलाया जा रहा है. बॉलीवुड एक्ट्रेस जया भादुड़ी भी डैनी की क्लासमेट थीं. वो समझ रही थीं कि नाम की वजह से डैनी को परेशानी हो रही है. जया ने एक दिन डैनी से कहा देखो- मैं ये नहीं कहती कि तुम अपना नाम बदल लो. लेकिन तुम इसे आसान जरूर कर सकते हो. Denzongpa से पहले कुछ और नाम लगा दो. जया ने उन्हें एक नाम सुझाया. बोलने और याद रखने में भी आसान था. ये नाम था डैनी.Also Read - अनुपमा अपटेड: अनुपमा का नौलखा हार चुराएगी बरखा, पाखी की बदतमीजी से टूटेगा वनराज

Danny Denzongpaबता दें, साल 2012 में डैनी का फिल्मफेयर को दिया था इंटरव्यू खूब वायरल हुआ था जिसमें वो परवीन बॉबी के साथ 4 सालों तक रिलेशनशिप में रहे. लेकिन बाद में परवीन की मानसिक बीमारी के कारण दोनों का ब्रेकअप हो गया. डैनी ने इस इंटरव्यू में कहा है, "परवीन और मेरे अलग हो जाने के बाद मैं किम के साथ रिलेशन में था, कई बार जब मैं और किम घर आती तो परवीन मेरे बेडरुम में मिलती और मुझे लगता है कि वो किम को चिढ़ाने के लिए ऐसा करती." वो आगे बताते हैं, "मैं जब भी उसे ऐसा करने से मना करता तो वो कहती, हमारे बीच तो कुछ नहीं है, हम तो दोस्त हैं न ?" डैनी बताते हैं कि परवीन मज़ाकिया थीं और जानबूझ के ऐसा करती थीं और उन दोनों की साथ में कुछ खूबसूरत यादें हैं.