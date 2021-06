Danny Denzongpa’s Daughter Pema Denzongpa Photos: हिंदी सिनेमा में यूं तो कई एक्टर ने विलन के तौर पर खुद को स्थापित किया है मगर कुछ ही ऐसे अभिनेता हुए हैं जो अपने पुरे करियर में खलनायक के ही रूप में पहचाने जाते हैं. इसी लिस्ट में शामिल है डैनी डेन्जोंगपा (Danny Denzongpa) जो अपने खलनायक और सहायक अभिनेता के किरदारों के लिए जाने जाते हैं. फिल्मों में अपनी खलनायकी से लोगों के दिलों में दहशत पैदा करने वाले डैनी का एक वक़्त पर खूब बोलबाला रहा है. आज लेकिन हम उनकी बात नहीं बल्कि उनकी बेटी की बात करेंगे जिससे कई लोग अब तक अनजान है. Also Read - Danny Denzongpa reveals his relationship with parveen Babi | परवीन बॉबी अक्सर मेरे बेडरूम में मिलती थी: अभिनेता डैनी डेनजोंगपा

डैनी की बेटी पेमा डेन्जोंगपा (Pema Denzongpa) यूं तो सुर्ख़ियों से बाहर रहती हैं मगर इस बार उनका हुस्न और उनकी ख़ूबसूरती चर्चा में है. पेमा अपने हुस्न से लोगों को आसानी से मदहोश करती हैं.

पेमा की खूबसूरती के आगे फिल्मी एक्ट्रेस भी पानी भरती हैं. डैनी डेन्जोंगपा की बेटी पेमा डेन्जोंगपा एक उद्यमी हैं और रिपोर्टों के अनुसार, वह युकसोम ब्रुअरीज में निदेशक हैं.

बता दें कि डैनी की शादी गावा डेन्‍‍जोंंगपा से हुई है. उनके दो बच्‍चे हैं-रिनजिंग डेन्‍‍जोंंगपा और पेमा डेन्‍‍जोंंगपा. डैनी का बेटा जल्द ही बॉलीवुड में कदम भी रखने वाला है.