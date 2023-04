Dasara Vs Bholaa: अजय देवगन से आगे निकली 'दासरा', जानें किसने कमाए कितने करोड़

Dasara Box And Bholaa Box Office Collection: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार नानी और कीर्थि सुरेश (Keerthy Suresh) की फिल्म ‘दासरा (Dasara)’ बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचा रही है. इस फिल्म को अजय देवगन और तब्बू स्टारर भोला से जमकर टक्कर मिल रही है. 30 मार्च को दोनों ही फिल्में एक साथ पर्दे पर आई थी और दोनों एक दूसरे से जमकर बॉक्स ऑफिस पर टकरा रही हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि नानी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और तब्बू स्टारर फिल्म ‘भोला’ को कड़ी टक्कर दे रही है. बता दें कि अजय देवगन की फिल्म भोला साउथ की फिल्म कैथी का रीमके है बावजूद इसके फिल्म अच्छी कमाई कर रही है. तो चलिए जानते हैं कि आखिर दोनों फिल्मों से किसने बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी.

भोला’ ने पकड़ी रफ्तारअजय और तब्बू की फिल्म भोला को रिलीज हुए 4 दिन पूरे हो गए है और तरण आर्दश ने अपने सोशल मीडिया के जरिए अजय देवगन की फिल्म भोला की चौथे दिन वाली कमाई के बारे में बताया है और इस रिर्पोट के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है. फिल्म ‘भोला’ ने अब तक केवल 44 करोड़ रुपये कमाए हैं. हालांकि देखना होगा कि पहले वीकेंड पर फिल्म क्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी. हालांकि आने वाले दिनों में फिल्म से अच्छे कमाई की उम्मीद की जा रही है क्योंकि गुज फ्राइडे और साथ ही महीवीर जयंती जैसी हॉलीडे आने वाले हैं. अब देखना है कि फिल्म कितनी कमाई करती है.