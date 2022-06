Agneepath Recruitment Scheme: एक तरफ जहां देशभर में सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई योजना ‘अग्निपथ’ (Agneepath) को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन (Ravi Kishan) की बेटी सरकार के इस स्कीम में शामिल होना चाहती हैं. एक्टर रवि किशन ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. बीते दिनों केंद्र सरकार ने पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती के लिए ‘अग्निपथ’ योजना को लॉन्च किया था.Also Read - पाकिस्तानी रेस्तरां ने की गिरी हुई हरकत, आलिया की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के सीन का किया ऐसा इस्तेमाल

इस योजना के तहत अग्निवीर जवान अब चार साल के लिए सेना में कार्य करना का मौका पा सकते हैं, हालांकि इस स्कीम का देशभर में युवा जमकर विरोध कर रहे हैं. जगह-जगह सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो कहीं युवा सरकार से तुरंत इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. इस बीच एक्टर रवि किशन की लाडली बेटी ईशिता शुक्ला ने अपने पिता से 'अग्निपथ' के तहत आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की.

मेरी बिटिया ईशिता शुक्ला ,आज सुबह बोली पापा I wanna b in #AgnipathRecruitmentScheme I said go ahead beta 🇮🇳 pic.twitter.com/BkxoOB81QQ

— Ravi Kishan (@ravikishann) June 15, 2022