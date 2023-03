आशिकी फेम दीपक तिजोरी से 2.6 करोड़ का फ्रॉड, इस निर्माता पर लगाया आरोप

Deepak Tijori Filed Complaint: बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर दीपक तिजोरी (Deepak Tijori) 90 के दशक के जाने माने अभिनेता हैं. फिल्मों में अक्सर वह या तो किसी हीरो के दोस्त या किसी के भाई की भूमिका में नजर आते रहे हैं. शाहरुख खान के साथ वह फिल्म ‘कभी हां कभी ना’ में भी नजर आए थे. दीपक तिजोरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक ऐसे कलाकार का नाम है, जिसने एक के बाद एक लगातार शानदार फिल्मों में काम किया. हालांकि अब दीपक तिजोरी ने मुंबई पुलिस से शिकायत करते हुए सह-निर्माता के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कराया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों साथ मिलकर एक थ्रिलर फिल्म बनाने वाले . नादर ने शूटिंग लोकेशन पर खर्च करने के बहाने दीपक से पैसे लिए थे, जब बहुत कोशिशों के बाद भी दीपक को पैसा नहीं मिल तो उन्होने रिपोर्ट दर्ज करवाई. अंबोली पुलिस ने बताया कि दीपक और नदार ने 2019 में फिल्म ‘टिप्सी’ के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. हालांकि, नादर ने पैसा नहीं दिया और तमाम चेंक बाउंस होते रहे.