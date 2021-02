Deepika Chikhalia Who Played Sita Know About Actress Life: रामायण (Ramayan) में सीता (Sita) का रोल करने वाली दीपिका चिखलिया (Deepika Chikhalia) आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं. लॉकडाउन के दौरान जब वापस से रामायण (Ramayan) ने टीवी पर वापसी की थी उस दौरान एक बार फिर से एक्ट्रेस चर्चा में आई थी. फिल्म या सीरियल में नज़र आने वाले कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो सालों-साल लोगों के दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं और सीता का किरदार उन्हीं में से एक है. ऐसे में आज एक बार फिर से चलिए जानते हैं एक्ट्रेस के बारे में कुछ खास बातें. Also Read - Bigg Boss 14 Promo: घर में होगी जैस्मीन की एंट्री Aly Goni पर लुटाएंगी प्यार, राखी पर भड़की रुबीना की बहन कहा 'आप नेगेटिव...'

आपको जानकर हैरानी होगी कि सीता का रोल करने वाली दीपिका (Deepika Chikhalia) उस वक्त महज 20 या 21 साल की थी जब उन्हें सीता का किरदार रामानंद सागर की तरफ आया था. हालांकि इसके पहले दीपिका (Deepika Chikhalia)ने दीपिका ने सन् 1983 में रिलीज़ हुई फिल्म 'सुन मेरी लैला' से फिल्मी दुनिया में डेब्यू किया था. इसक बाद भी उन्होंने काम करना जारी रखा औऱ लगातार फिल्मों में काम करती रही.

फिर वह वक्त आया जब दीपिका को रामानंद सागर के ही सबसे लोकप्रिय टीवी धारावाहिक 'रामायण' में सीता के किरदार के लिए चुना गया. हालांकि, उन्हें धारावाहिक यह धारावाहिक इतनी आसानी से नहीं मिल गया था, इस किरदार के लिए लगभग 25 कलाकारों ने एक साथ स्क्रीन टेस्ट दिया था और वो चुन ली गई.दीपिका की जिंदगी में सीता का यह किरदार उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा काम रहा। इस किरदार को निभाने के बाद उन्हें भारत के घर-घर में जाना जाने लगा

हिंदी फिल्मों के अलावा दीपिका ने कन्नड़, बंगाली, तमिल और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है. दीपिका बीजेपी की सांसद भी रह चुकी हैं, उन्होंने 1991 में बीजेपी के टिकट पर वड़ोदरा से चुनाव लड़ा, और जीतकर संसद पहुंची थीं.

इसी दौरान दीपिका ने एक कॉस्मैटिक कंपनी के मालिक हेमंत टोपीवाला से शादी कर ली थी. फिलहाल, दीपिका इसी कंपनी की रिसर्च और मार्केटिंग टीम को हेड करती हैं. ये कंपनी श्रंगार बिंदी और टिप्स एंड टोज नेलपॉलिश बनाती है, उनकी दो बेटियां हैं. निधि टोपीवाला और जूही टोपीवाला हैं.

दीपिका को उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी सम्मानित किया था. उन्हें हर जगह पहचान मिली. उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, “जब हम बाहर निकलते थे तो लोग हमारे पैर छूते थे. वो समझते थे कि हम वाकई राम और सीता हैं.” रामायण’ को भले ही तीन दशक बीत चुके हों, लेकिन दीपिका आज भी सीता के रूप में ही घर-घर में पहचानी जाती हैं.