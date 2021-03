नई दिल्ली: बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) अक्सर अपने हुस्न और अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतती हैं मगर उनकी हाज़िरजवाबी के भी लोग फैन हैं. दीपिका ने दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के साथ फिल्म ‘पीकू’ में काम किया था. इस फिल्म की खूब तारीफ भी हुई थी मगर अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है जिसमें दीपिका बिग बी पर खाना चुराने का ‘आरोप’ लगा रही हैं. यह वीडियो फिल्म के प्रमोशन के वक़्त का है. Also Read - सुशांत की मौत के बाद पहली बार इस फिल्म में दिखेंगी Rhea Chakraborty, ट्रेलर में छिपाया गया चेहरा, ये है वजह

एक फैन पेज ने इस पुराने वीडियो को शेयर किया है. वीडियो में हिंदी सिनेमा की 'मस्तानी' सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की तरफ मुड़कर मज़ाकिया अंदाज़ में कहती हैं कि इन्होने मेरा खाना चुराया है. इस पर बिग बी कहते हैं कि हम लोग साधारणत: तीन वक्त पर खाना खाने वाले लोग हैं. लेकिन इनका वातारवरण कुछ अलग है. यह हर तीन मिनट पर खाना खाती हैं. यही नहीं इसके बाद अमिताभ बच्चन दीपिका को खड़े हो जाने के लिए भी बोलते हैं और कहते हैं पता नहीं चलता कि खाना जाता कहां है. मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान यह सब हुआ था. See Video Here:

दीपिका बिग बी की बातें सुनकर हसने लगती हैं. लोग इस वीडियो पर खूब प्यार बरसा रहे हैं और इसे जमकर शेयर कर रहे हैं. बिग बी और दीपिका के बीच हुई इस हलकी फुल्की मस्ती को लोग पसंद कर रहे हैं.