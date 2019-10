Actor and producer Deepika Padukone and PV Sindhu on Femina Cover- बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु और एंटरप्रेन्योर किरण मजूमदार का फेमना के कवर पेज पर जलवा देखने वाला है. दीपिका की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. ये तस्वीरें एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकांउट पर भी शेयर की हैं. इन तीनों सेलेब्स ने एक जैसी ब्राउन कलर की वन पीस ड्रेस पहनी है. दीपिका दोनों के बीच में खड़ी होकर पोज़ दे रही हैं. बता दें, इस मैग्जीन ने हाल ही में 60 साल कम्पलीट कर लिए हैं.

दीपिका के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो जल्द ही मेघना गुलजार की फिल्म छपाक में नज़र आएंगी. इसमें वो एक एसिड अटैक पीड़िता के रोल में हैं. साथ ही दीपिका अपने पति रणवीर के साथ फिल्म 83 में भी दिखाई देंगी. शादी के बाद दोनों की पहली फिल्म है.

