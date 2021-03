Couple Goals Deepika Padukone-Ranveer Singh Doing ‘Buss It challenge’ In a Funny Way See Viral Video: दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) बॉलीवुड के सबसे कमाल के कपल में गिने जाते हैं और इन दोनों की जोड़ी फैंस को भी खुब पसंद आती है. ऐसे में अब दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने अपने इंस्टाग्राम पर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के साथ एक डांस वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में दीपिका (Deepika Padukone) और रणवीर (Ranveer Singh) डांस करते दिख रहे हैं, दोनों कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं. Also Read - Karan Singh Grover ने इंटरव्यू में खोले अपने कई राज, Video में जानें एक्टर से जुड़ी कुछ खास बातें

हाल ही में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने Werk it baby 'Buss It Challenge' पर शानदार डांस किया जिसका वीडियो एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. दीपिका (Deepika Padukone) ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है, इसमें दोनों बेहद फनी अंदाज में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो को देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, इस वीडियो में दोनों ने मैचिंग ड्रेस पहना हुआ है और दोनों बेहद क्यूट और फनी अंदाज में नजर आ रहे हैं. वीडियो को शेयर करने के साथ दीपिका (Deepika Padukone) ने कैप्शन में लिखा, 'वर्क इट बेबी.' (Werk it baby!)

View this post on Instagram A post shared by Deepika Padukone (@deepikapadukone)

इस वीडियो में रणवीर और दीपिका कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं. रणवीर ने रेड ट्रैकसूट को व्हाइट टी शर्ट के साथ पेयर अप किया है. वहीं दीपिका का फंकी लुक खूब सूर्खियां बटोर रहा है. वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह फिल्म ’83’ में साथ नजर आएंगे. इसके अलावा वह रोहित शेट्टी के साथ ‘सर्कस’ में नजर आएंगे.