बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण पर यूं तो हर कलर फबता है लेकिन काले रंग की बात ही कुछ और है. हाल ही में दीपिका ने ब्लैक कलर की ड्रेस में कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वे 'The Deepika Padukone closet' के जरिए अपनी ड्रेसेज़ Live Love Laugh Foundation के लिए नीलाम कर रही हैं. यह फाउंडेशन मेंटल हेल्थ के मुद्दे को समर्पित है.

इसे शेयर करते हुए दीपिका ने कैप्शन में लिखा- The Black Edit! दीपिका ने लिखा- ये मेरी फेवरेट ब्लैक ड्रेसेज़ हैं. आप सभी का वोट करने के लिए शुक्रिया.

